Nghiêm trị kẻ gieo cái ác

23/07/2019 07:36

Chủ trương của UBND TP HCM thể hiện quan điểm quyết liệt phòng chống hàng gian hàng giả, nhất là khi vụ sản xuất, tiêu thụ xăng giả do Trịnh Sướng cầm đầu, vừa bị Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá. Theo công an tỉnh này, từ năm 2017 đến khi bị phát hiện, 350 triệu lít xăng giả đã được sản xuất và đưa ra thị trường, bán ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.



Con số xăng giả nói trên đáng để kinh ngạc. Biết bao nhiêu trong số này đã được tiêu thụ, đã đổ vào các xe, đã đi vào môi trường và trong số hàng chục chiếc ôtô, xe máy bị cháy bất thường thời gian qua, có chiếc nào đổ phải xăng do nhóm người này pha chế?

Trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh ở Công ty Cổ phần VN Pharma, Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường và đồng phạm đã nhập thuốc chữa ung thư giả đưa vào Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Bao nhiêu người bệnh và gia đình bệnh nhân, đã nghèo, đã kiệt quệ khi chạy chữa cho người thân (bởi điều trị bệnh ung thư cực kỳ tốn kém), lại mua trúng nguồn thuốc giả do nhóm của Hùng cung cấp, bị tiền mất tật mang? Dùng thuốc giả, bệnh nhân không kéo dài thêm sự sống mà ngược lại, cuộc sống còn bị rút ngắn thêm. Hành vi của nhóm tội phạm này là quá tàn nhẫn, cái ác gieo rắc âm thầm và làm giàu trên nỗi đau của người bệnh.

Hằng ngày, qua báo chí, người dân biết tin cơ quan chức năng phát hiện nhiều nguồn thực phẩm không bảo đảm an toàn. Nhiều vụ cho thấy nguồn thịt ôi, thiu được đưa đi tiêu thụ, thậm chí nguồn thịt từ vật nuôi nhiễm bệnh vẫn tuồn ra thị trường. Nếu trót lọt, số thực phẩm này được chế biến lại, vào các bếp ăn của công nhân, các quán cơm bình dân ở khu công nghiệp, những xóm thợ lao động và cả vào bếp của người nghèo. Nguồn thực phẩm này có thể gây ra những vụ ngộ độc thực phẩm tức thì hoặc độc tố vào trong cơ thể người rồi chờ dịp hoành hành, khiến cho sức khỏe, tính mạng người mang độc tố bị đe dọa.

Dùng thủ đoạn tàn độc, kinh doanh trên mạng sống người khác, bất chấp sự an toàn của cộng đồng, xã hội... là những hành vi pháp luật nghiêm cấm và dư luận xã hội lên án. Thế nhưng, kẻ thủ ác vẫn rắp tâm tiến hành, đó là sự ngoan cố, cố ý phạm tội. Do đó, nếu chỉ xử phạt hành chính, tiêu hủy số hàng ôi thiu như hành vi cung cấp thực phẩm bẩn, thì không có tác dụng làm những kẻ làm điều ác chùn tay. Phải xem xét điều chỉnh luật, nâng lên bằng xử lý hình sự. Đồng thời, khi xử các vụ án như xăng giả, thuốc giả cần xử đúng người, đúng tội, đưa thêm những kẻ "chạy tội" hoặc chưa được định danh tội trạng ra ánh sáng.

Đã làm người phải có lòng nhân. Xã hội còn bao điều trái ngang, bao cuộc đời khổ đau, bất hạnh cần giúp đỡ. Người có tiền, có phương tiện, hãy làm điều tốt giúp đời, giúp người. Còn đã lỡ làm điều ác thì hãy nghĩ đến tòa án lương tâm mà ngừng tay lại. Đừng gieo thêm tội cho bản thân, gieo nghiệp cho chính mình và con cháu, phải gánh chịu những oan nghiệt do hành vi hại người đem lại.

THÔNG ĐẠT