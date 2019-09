Ngày 3-9, tin từ Công an huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã làm rõ, làm việc với Đoàn Thị Thương (SN 1982, ở xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để xác minh việc người này dựng hiện trường giả việc nhảy cầu tự tử.

Trước đó, sáng 24-8, người dân tham gia giao thông trên cầu Hồ, đoạn tiếp giáp huyện Thuận Thành và huyện Tiên Du, phát hiện 1 chiếc xe máy dựng ở thành cầu, trong cốp xe có "thư tuyệt mệnh".

Một phần "thư tuyệt mệnh" của Đoàn Thị Hương

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thuận Thành phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm dưới sông vẫn không thu được kết quả. Tiến hành xác minh, cơ quan công an nắm được Thương có chồng, con. Người này cùng chồng kinh doanh nhưng liên tục báo thua lỗ. Ngoài ra, Thương còn ham mê lô đề, cờ bạc nên nợ nần nhiều. Theo các chủ nợ trình báo, vợ chồng Thương đang nợ nhiều người số tiền lên đến hơn 1 tỉ đồng. Quá trình cơ quan chức năng điều tra sự việc, một số cá nhân tìm đến, phản ánh việc vay nợ của Đoàn Thị Thương.

Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Đoàn Thị Thương không hề tự tử mà đã để xe lại rồi bỏ đi.

Đoàn Thị Thương tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Đại uý Nguyễn Quang Huy, đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thuận Thành, cho biết ngay khi nhận được tin, Công an huyện đã cùng lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ và gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không tìm được nạn nhân; kết hợp với các thông tin thu thập được nên đã xác định Đoàn Thị Thương không tự tử. Chính vì vậy, Công an huyện đã thông báo truy tìm và tổ chức tìm kiếm và phát hiện người phụ nữ này.

Tại cơ quan công an, Thương khai nhận do chơi bời cờ bạc nợ nần nhiều nên muốn tìm đến cái chết. Chính vì vậy, Thương đã viết thư tuyệt mệnh để lại rồi đi xe máy ra cầu. Tuy nhiên, khi đến cầu lại không muốn chết nữa nên để lại xe máy, bắt xe khách về Hà Nội rồi quay ngược về thuê nhà trọ ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để trốn tránh chủ nợ.

Hiện, Công an huyện Thuận Thành đang lập hồ sơ xử lý sự việc theo quy định pháp luật.