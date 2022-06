Ngày 15-6, Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đang xác minh, truy tìm người đã có hành vi chặt "cây cô đơn" tại khu vực hồ Tây.

Hình ảnh một nhánh lớn của cây bị chặt hạ lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người phẫn nộ

"Cây cô đơn" ở hồ Tây là địa điểm check in của nhiều bạn trẻ - Ảnh: Luhanhvietnam

"Cây cô đơn" mọc tại một bãi đất trống ven hồ Tây (gần phủ Tây Hồ). Những năm vừa qua, khu vực này là một địa điểm check in nổi tiếng của nhiều bạn trẻ ở Hà Nội.



Trước đó, sáng 15-6, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh về việc một nhánh "cây cô đơn" ở hồ Tây đã bị chặt hạ, hiện còn lại một cành trơ trọi.

Ngay khi thông tin trên được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ bởi đây là nơi gắn với nhiều kỷ niệm của nhiều người ở Hà Nội.

"Còn đâu chiếc cây gắn với kỉ niệm của bao người trẻ ở Hà Nội. Cái cây lớn lên cùng những năm tháng của nhiều người đã bị chặt hạ một nửa, nằm xiêu vẹo bên bờ Hồ. Nếu như là do cơ quan có thẩm quyền chặt vì lý do cần thiết thì sẽ không có vấn đề gì cả, nhưng chặt ban đêm xong ban ngày để đó và chặt có một nửa cây thế này thì thực sự chưa rõ ý đồ của người chặt, nhìn mất mỹ quan, thậm chí gây nguy hiểm nếu mưa gió, nửa còn lại gãy đổ, bật gốc. Một địa điểm check in bên Hồ Tây, cứ thế mất đi thôi..." - một bạn đọc bày tỏ.

"Quá ngỡ ngàng khi "cây cô đơn" - một địa điểm check in quen thuộc của nhiều người đã bị chặt trộm. Không biết ý đồ của người chặt hạ chiếc cây này thế nào? Đề nghị chính quyền, công an phải nhanh chóng vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm" - bạn Kim Thư viết trên mạng xã hội.

Theo một lãnh đạo UBND phường Quảng An, ngay khi nhận được thông tin trên, phường đã yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc rà soát, làm rõ.