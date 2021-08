Việt Nam đã tiêm gần 15,3 triệu liều vắc-xin Covid-19

Bộ Y tế cho biết ngày 17-8, nước ta ghi nhận 9.605 ca mắc Covid-19, trong đó 10 ca nhập cảnh và 9.595 ca ghi nhận trong nước, trong số đó có 4.465 ca phát hiện trong cộng đồng. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca mắc ghi nhận trong nước tăng 951 ca. Tại TP HCM tăng 218 ca, Bình Dương tăng 810 ca, Long An giảm 18 ca, Tiền Giang tăng 259 ca, Đồng Nai giảm 290 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 293.301 ca mắc, đứng thứ 77/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4 đến nay), số ca mắc mới ghi nhận trong nước là 289.276, trong đó có 108.534 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Hiện 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số ca mắc cao là TP HCM (156.386), Bình Dương (49.833), Long An (15.579), Đồng Nai (14.502), Bắc Giang (5.795).

Trong ngày, có 4.331 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 111.308 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 600 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 20 ca.

Ngày 17-8, Tiểu ban Điều trị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo ghi nhận 331 ca tử vong tại 12 tỉnh, thành phố, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam lên 6.472 ca, chiếm tỉ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và ngang với tỉ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Đến nay, Việt Nam đã tiêm chủng được gần 15,3 triệu liều vắc-xin Covid-19, trong đó hơn 1,4 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin.

N.Dung