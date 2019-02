"Ngựa thồ" C-17 chở trực thăng của Tổng thống Donald Trump đã đến Nội Bài

20/02/2019 17:10

Đầu giờ chiều nay 20-2, máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III chở theo phương tiện, đồ dùng và một chiếc trực thăng phục vụ đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đã đáp xuống sân bay Nội Bài.



Sau khi lăn qua đường băng, C-17 đi vào trước của khu nhà kho của sân bay. Bên trong khoang chứa có chiếc trực thăng Marine One (VH-60N). Chiếc máy bay được tháo rời cánh để tiện trong quá trình vận chuyển.

Trước đó, 2 chiếc C17 đã đáp xuống Nội Bài trong vòng 1 tuần qua.

Hình ảnh chiếc C-17 tại sân bay Nội Bài chiều nay 20-2:

Boeing C-17 Globemaster III là một loại máy bay vận tải quân sự chiến thuật/chiến lược cỡ lớn của Mỹ. C-17 Globemaster III là một trong những máy bay vận tải quân sự chủ lực của Không quân Mỹ. Được tập đoàn McDonnell Douglas, nay thuộc Boeing chế tạo và bàn giao cho Không quân Mỹ vào đầu những năm 1990, C-17 nhanh chóng trở thành cầu hàng không chiến lược của Không quân Mỹ. Với khả năng chở 77 tấn hàng hóa cùng phạm vi hoạt động hơn 10.000 km, C-17 trở thành ngựa thồ lý tưởng để vận chuyển trang thiết bị phục vụ công du của tổng thống Mỹ.

Globemaster III có thể chở theo 77 tấn hàng hóa, 102 lính dù, tối đa 134 binh sĩ, hoặc kết hợp 36 bệnh nhân và 54 bệnh nhân cấp cứu. Ngoài ra, C-17 có thể chở theo 1 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, 3 xe bọc thép Stryker, 6 xe bọc thép nhẹ M117, 2 trực thăng và một số thiết bị quân sự khác.

Marine One là tên gọi chỉ trực thăng chở Tổng thống Mỹ. Nếu như Phó Tổng thống Mỹ sử dụng, nó sẽ được gọi là Marine Two.

Tổng thống Mỹ thường sử dụng trực thăng để di chuyển ở phạm vi ngắn trong các chuyến công du trong và ngoài nước. Chiếc Marine One cũng làm nhiệm vụ hỗ trợ, cảnh giới từ trên cao trong suốt hành trình của Tổng thống Mỹ ở nước ngoài. Phi đội Một Trực thăng Thủy quân Lục chiến Mỹ (HMX-1) là đơn vị làm nhiệm vụ hộ tống Tổng thống Mỹ đến các địa điểm một cách nhanh chóng và an toàn bằng Marine One.

Chỉ 4 phi công từ đội HMX-1 được chọn ngồi trong khoang lái mỗi năm. Để điều khiển chiếc trực thăng này, họ phải trải qua ít nhất 3 năm huấn luyện.

Marine One có thể di chuyển với vận tốc 200 km/giờ, duy trì khả năng bay liên tục trong trường hợp bị hỏng 1 động cơ.

Trực thăng sở hữu đường dây liên lạc riêng, giúp tổng thống Mỹ kết nối với Nhà Trắng và Lầu Năm Góc ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời gian nào, bao gồm cả các chuyến công du nước ngoài. Không giống những trực thăng thông thường, bên trong Marine One rất yên tĩnh.

Không được trang bị vũ khí tấn công nhưng Marine One cũng có biện pháp phòng không như pháo sáng đánh lừa tên lửa tầm nhiệt hay thiết bị gây nhiễu xạ để chống tên lửa dẫn đường bằng radar cùng biện pháp đối phó hồng ngoại.

M.Châu - D.Ngọc