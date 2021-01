Đề nghị công an vào cuộc

Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, với chức năng, quyền hạn của mình, đơn vị chưa có cơ sở xác định được một số công chức Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông có hành vi vi phạm vì mục đích vụ lợi hoặc tiêu cực. Do đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản mật đề nghị Công an huyện Krông Bông với thẩm quyền và bằng các biện pháp nghiệp vụ của mình vào cuộc điều tra vụ việc. Hiện chi cục vẫn chưa nhận được thông báo của cơ quan công an.