Sáng 13-10, Công an TP Dĩ An đang phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ án mạng làm một người chết, một người bị thương.

Nơi xảy ra án mạng

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 12-10, tại khu trọ trong phường An Bình, TP Dĩ An, Nguyễn Minh Thư (quê Vĩnh Phúc) xô xát với người đồng hương là Nguyễn Văn Chỉnh.

Thư cầm hung khí chém vào đầu Chỉnh. Chỉnh ôm vết thương chạy về phòng trọ cách đó vài căn lấy một con dao bấm quay lại phòng Thư. Thư gục tại chỗ sau nhiều nhát đâm của Chỉnh.

Gây án xong anh Chỉnh quay về phòng trọ.

Hiện trường vụ việc

Lúc này, người dân phát hiện nên hô hoán, Công an phường An Bình sau đó đã tới đưa nạn nhân vào bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Thư tử vong.

Với Chỉnh, tại bệnh viện, người này được chẩn đoán nứt sọ nên phải tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm.

Tới hơn 1 giờ ngày 13-10 công an mới khám nghiệm xong hiện trường

Cả Thư và Chỉnh làm nghề đấm bóp giác hơi dạo. Hiện nghi phạm giết người đang được canh giữ nghiêm ngặt tại bệnh viện.