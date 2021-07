Theo đó, UBND TP HCM yêu cầu mọi người dân trên địa bàn TP hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ đến 6 giờ hằng ngày; trừ các trường hợp: cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn TP HCM, bao gồm cả công tác phát hành báo; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; xử lý sự cố về: điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch; phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện "1 cung đường - 2 điểm đến"; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu vàc các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở 12 cửa ngõ chính của TP HCM. Thời gian thực hiện từ ngày 26-7 đến hết 1-8-2021.



Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ, hướng dẫn người dân không ra đường khi không có việc cần thiết từ 18 giờ. Ảnh: HUẾ XUÂN

Đối với việc đi mua lương thực, thực phẩm thiết yếu, UBND TP HCM đề nghị các địa phương triển khai việc phát phiếu theo hộ gia đình, theo ngày chẵn - lẻ, chia khung giờ đi mua để giảm thiểu tối đa mật độ tiếp xúc giữa người với người.

UBND TP HCM giao Công an TP phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức cùng các cơ quan liên quan thống nhất, hướng dẫn cụ thể về nhận diện lực lượng, phương tiện được phép lưu thông sau 18 giờ. Công an TP HCM, Bộ Tư lệnh TP HCM, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức các trạm, chốt để ngăn cách và tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ các tuyến đường liên phường việc chấp hành quy định tại khu dân cư, trên đường phố và xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm, tạm giữ hành chính trong trường hợp chống đối người thi hành công vụ. Đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm để dịch bệnh lây lan, gây hậu quả nghiêm trọng thì cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án hình sự nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại TP Thủ Đức và các quận, huyện, các lực lượng chức năng quán triệt triển khai nghiêm túc chỉ đạo của TP. Tại chốt kiểm tra trước Công viên Tao Đàn (quận 1), lực lượng chức năng dừng kiểm tra nhiều xe ôm công nghệ. Nhiều người lấy lý do vừa giao đơn hàng và đang gấp rút chạy về nhà. Lực lượng chức năng thông cảm cho phép, không xử phạt, chỉ nhắc nhở. Ở khu vực Nhà Thờ Đức Bà (phường Bến Nghé, quận 1), tổ tuần tra gồm Đội Trật tự đô thị, Công an quận 1 đã cắm chốt kiểm tra, yêu cầu dừng tất cả các phương tiện đang di chuyển trên đường. Qua kiểm tra nhanh, người đi đường chứng minh thuộc nhóm đối tượng ưu tiên. Tại chốt kiểm soát đặt trên đường Phan Huy Ích (phường 15, quận Tân Bình), kể từ 18 giờ, lực lượng chức năng tiến hành đặt rào chắn, kiểm tra gắt gao các phương tiện qua lại. Mặc dù đã xuất trình giấy thông hành nhưng nhiều người vẫn không được đi qua chốt. Sau khi dừng xe, lực lượng chức năng giải thích cho người dân biết về yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài sau 18 giờ của UBND TP HCM. Khi được lực lượng CSGT hỏi về lý do ra đường sau 18 giờ, đa số người dân đều cho biết họ đang trên đường đi làm về, mặc dù đã cố gắng về sớm nhưng vẫn không kịp giờ.

Ngoài một số trường hợp trên, theo ghi nhận ở hầu hết địa phương, người dân chấp hành khá nghiêm túc việc không ra đường từ 18 giờ.