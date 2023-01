Tối 21-1 (tức 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần), nhiều người đã đổ về khu vực trung tâm TP Hà Nội để vui chơi, đón giao thừa.

Nhiều người đổ về khu vực trung tâm TP Hà Nội

Năm nay, TP Hà Nội sẽ bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Quý Mão 2023 tại 30 điểm với 31 trận địa. Trong đó có 4 điểm pháo hoa tầm cao - hỏa thuật, 3 điểm pháo hoa tầm cao - tầm thấp và 24 điểm tầm thấp.

4 điểm bắn pháo hoa tầm cao - hỏa thuật gồm: Trước trụ sở tòa soạn Báo Hà Nội mới và trước Bưu điện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) và khuôn viên đường đua F1 (quận Nam Từ Liêm). 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao - tầm thấp gồm: Công viên Thống nhất (quận Hai Bà Trưng); hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây). 24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được triển khai tại các quận, huyện của thành phố Hà Nội.

Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), cho biết mật độ giao thông toàn thành phố trong ngày hôm nay, thông thoáng, phương tiện lưu thông bình thường, trên khắp các tuyến đường không xảy ra ùn tắc, ùn ứ.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết giao thừa và sáng sớm đầu tiên xuân Quý Mão, TP Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió nhẹ; thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây và phía Bắc thành phố 14-16 độ C, phía Nam và trung tâm 15-17 độ C. Trưa và chiều mùng 1 Tết, Hà Nội giảm mây, hửng nắng, thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.



Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong tối 30 Tết

Một em bé được bố mẹ đưa đi chơi ở khu vực trung tâm Hà Nội