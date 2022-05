Sáng nay 21-5, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết ông Phạm Hoàng Long (ngụ tại ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) ra trụ sở công an xã để thực hiện đăng ký, bấm biển số cho chiếc xe máy mới mua và may mắn bấm được biển số 666.66.



Người đàn ông bốc được biển "ngũ quý" ở trụ sở công an xã - Ảnh: Cục CSGT

Bắt đầu từ sáng nay 21-5, thực hiện Thông tư 15 của Bộ Công an, công an các các tỉnh, thành đã triển khai phân cấp công tác đăng ký xe cho công an huyện và công an xã. Theo đó, hàng ngàn người dân của các tỉnh thành trong cả nước đã có mặt để đăng ký xe môtô, xe gắn máy tại trụ sở công an xã.

Trong hàng ngàn người được cấp đăng ký, biển số xe môtô, xe gắn máy sáng 21-5, ông Phạm Hoàng Long là một trong những người may mắn khi tự tay bấm được biển số "ngũ quý" 666.66.

Ngay sau khi bấm được biển số đẹp, ông Phạm Hoàng Long cho biết buổi sáng nay ông đến trụ sở công an xã để thực hiện thủ tục đăng ký, bấm biển số cho chiếc xe Honda Future mới mua. Mọi thủ tục đều được cán bộ công an xã và CSGT công an huyện Bình Đại hỗ trợ nên thực hiện rất nhanh, chỉ khoảng 10 phút ông đã có biển để lắp vào chiếc xe mới mua.

Theo ông Long, việc phân cấp cho công an cấp xã thực hiện thủ tục đăng ký, cấp biển số xe rất thuận tiện cho người dân. Ngay như trường hợp ông Long, nếu thực hiện bấm biển ở cấp huyện, ông phải đi khoảng hơn 20 km, nếu lên tỉnh khoảng 60 km, nhưng sáng nay thực hiện ở cấp xã, ông chỉ đi khoảng gần 2 km.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, đến 10 giờ cùng ngày, toàn quốc có 274 xe ôtô được đăng ký ở công an cấp huyện và 1.190 xe môtô được đăng ký ở công an cấp xã.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, trung tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết đến ngày 21-5, các xã, phường trên cả nước đồng loạt triển khai cấp đăng ký, cấp biển số môtô, xe máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức. Theo đó, trên cả nước có 1.340 xã đủ điều kiện cấp được cấp đăng ký, cấp biển số môtô, xe máy.

"Qua khảo sát cả nước, các xã nêu trên có đủ điều kiện số lượng đăng ký mới từ 250 môtô, xe máy (kể cả xe máy điện) trên 1 năm trở lên thì sẽ làm trước, còn các xã, phường khác sẽ tiếp tục làm theo lộ trình. Các xã có đủ điều kiện sẽ làm luôn từ ngày 21-5"- Trung tá Công nêu rõ.

Theo Trung tá Công, đến nay, Cục CSGT đã phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ, giúp các cán bộ chiến sĩ công an các huyện, xã nắm vững các quy định, thành thạo quy trình thực hiện đăng ký xe. Đến thời điểm này, công an các xã, phường, thị trấn đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cài đặt phần mềm đăng ký, kết nối đường truyền; niêm yết công khai các thủ tục, biểu mẫu có liên quan.

"Thực hiện chỉ đạo xuyên suốt của Bộ về công tác cải cách hành chính, tất cả các nội dung sẽ chuẩn bị và làm đầy đủ. Trong quá trình triển khai còn những vướng mắc khó khăn gì thì tiếp tục hoàn thiện để thực hiện theo đúng quy định"- Phó cục trưởng Cục CSGT nhấn mạnh.