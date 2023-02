Khoảng 15 giờ 35 phút ngày 18-2, người dân ở ngõ 389 đường Đằng Hải, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) bất ngờ phát hiện đám cháy xảy ra dưới tầng 1 nhà ông Nguyễn Ngọc H. (SN 1970, trú tại số 115A/389 đường Đằng Hải). Vào thời điểm này, cửa dưới tầng 1 của ngôi nhà bị khóa trái.

Cả khu phố náo loạn trước hành động của ông Nguyễn Ngọc H.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng PCCC khẩn trương có mặt, phá cửa để dập tắt lửa. Sau ít phút, vụ cháy được dập tắt. Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Ngọc H. có biểu hiện bất thường, la hét ầm ĩ, 2 tay cầm 2 dao cố thủ trong một căn phòng trên tầng 3 ngôi nhà.

Mặc dù lực lượng chức năng đã thuyết phục ông H. bỏ dao ra ngoài nhưng đối tượng này vẫn liên tục la hét, kiên quyết chống đối. Không những thế, ông H. còn dùng dao đe dọa lực lượng chức năng rồi lao lên mái nhà, vừa chạy vừa la hét trên mái nhà hàng xóm, miệng la hét liên hồi…

Hành động của ông Nguyễn Ngọc H. gây náo loạn cả khu vực dân cư

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải dùng phao di động để phía dưới nhằm ngăn ngừa rủi ro cho người đàn ông này.

Đến 17 giờ 55 cùng ngày, khi ông H. tay vẫn cầm dao, quay lại nhà mình thì Công an quận Hải An đã bất ngờ khống chế, tước được dao trong tay người đàn ông này. Ngay sau đó, ông Nguyễn Ngọc H. được đưa về trụ sở cơ quan công an để điều tra, làm rõ vụ việc.

Chiếc xe máy cùng một số đồ vật ở dưới tầng 1 bị ông Nguyễn Văn H. đổ xăng đốt cháy rụi.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, trước đó, ông Nguyễn Ngọc H. đã bất ngờ đổ xăng, đốt xe máy và đồ đạc dưới tầng 1. Vào thời điểm ông H. gây ra đám cháy, con trai của ông H. ở trên tầng 3 căn nhà. Sau khi khống chế ông H., công an đã giải cứu người con trai.



Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Vững, Chủ tịch UBND phường Đằng Hải, cho hay ông Nguyễn Ngọc H. có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý, bị "ngáo" (rối loạn thần kinh) nên đã gây ra vụ việc trên.