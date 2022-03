Sáng 15-3, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an huyện Tiên Lãng đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng Công an TP Hải Phòng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc ông Đồng Văn H. (SN 1971, trú tại thôn Đoàn Xá 2, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) tử vong trong tình trạng bị trói chân tay, buộc vào tảng đá.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Trước đó vào khoảng 12 giờ ngày 11-3, ngư dân làm nghề nuôi ngao tại khu vực cửa biển xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng phát hiện thi thể 1 người đàn ông trên khu vực bãi cồn Xương Cá, trong tình trạng chân tay bị trói vào tảng đá nặng khoảng 25 kg.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm tử thi và phát thông tin truy tìm tung tích nạn nhân.

Qua điều tra, xác minh Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng xác định nạn nhân là ông Đồng Văn H. (SN 1971, trú tại thôn Đoàn Xá 2, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do ngạt nước.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân và chính quyền địa phương, ông H. là người hiền lành, chịu khó, làm nghề thợ xây tự do. Ông H. không có mẫu thuẫn với ai, không vay nợ tiền ai. Cũng theo gia đình nạn nhân, ông H. rời khỏi nhà từ tối ngày 6-3.