Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 19-4, một người dân địa phương đang đi bẫy chim tai khu vực đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận thôn 5, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) phát hiện 1 thi thể trong tư thế treo cổ đang trong phân hủy nặng. Ngay sau đó, người đàn ông này đã gọi điện trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Hiện trường phát hiện thi thể nam giới chết trong tư thế treo cổ ở đèo Bảo Lộc

Nhận được tin báo, Công an xã Đại Lào và Công an TP Bảo Lộc đã có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo vụ việc với lực lượng Pháp y Công an Lâm Đồng.

Chiều cùng ngày, Công an TP Bảo Lộc và lực lượng Pháp y Công an Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của người xấu số.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trong người nạn nhân có một chiếc ví chứa một số giấy tờ tỳ thân mang tên Bùi Thái Tường (sinh năm 1995, ngụ thôn 5, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Hiện, cơ quan chức năng đã liên hệ và chờ người nhà nạn nhân tới xác minh danh tính người xấu số.

Người dân hiếu kỳ tập trung đông đúc theo dõi vụ việc

Liên hệ UBND xã Đam B’ri (TP Bảo Lộc), được biết trên địa bàn xã có người tên Bùi Thái Tường đã đi khỏi nhà hơn 20 ngày qua. Người nhà và cơ quan chức năng đã cùng tìm kiếm khắp nơi và phát đi thông báo nhờ sự hỗ trợ, tìm kiếm của các cơ quan chức năng trên địa bàn TP Bảo Lộc nhưng chưa thấy.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức tiến hành điều tra.