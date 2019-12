Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra và đầu giờ chiều ngày 16-12, trên QL7A, đoạn qua địa bàn xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Vào thời điểm trên, xe tải chở keo mang biển số Nghệ An do Trần Văn Anh (31 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 7A hướng từ huyện Anh Sơn - Vinh, Nghệ An.



Tình huống xảy ra tai nạn - Ảnh cắt từ clip

Đến đoạn đường giữa quốc lộ 7A giao với quốc lộ 7B thuộc địa phận xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), xe tải tông xe máy do ông Dương Lê L. (68 tuổi, trú xã Trung Sơn, huyện Đô Lương) điều khiển chở bà Nguyễn Thị Th. (54 tuổi, trú cùng địa phương) bất ngờ đi qua giao lộ.

Sau cú va chạm, xe tải cuốn cả người và xe máy vào gầm. Hậu quả, ông L. tử vong tại chỗ, bà Th. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, xe máy và các nạn nhân nằm trong gầm xe tải. Theo thông tin ban đầu, ông L. và bà Th. vừa đi ăn đám giỗ ở xã Lưu Sơn, trên đường về thì gặp nạn.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.