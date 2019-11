Vào lúc 9 giờ 10 phút, ngày 9-11, tại Quốc lộ 80, thuộc địa bàn ấp Long Thành A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe tải biển số 67C-114.90 do Nguyễn Văn Tú (SN 1987, ngụ tại ấp Tân An, xã Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) chạy từ hướng TP Sa Đéc về huyện Lấp Vò và xe máy biển số 66F5-3564 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông chết cháy

Hậu quả, xe tải và xe máy bị cháy. Người đàn ông đi xe máy bất tỉnh, bị lửa phủ khắp người. Khi cảnh sát và người dân địa phương dập được lửa thì nạn nhân đã chết cháy.