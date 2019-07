Ngày 31-7, Ông Ngân Xuân Nhung, Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, cho biết người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện thi thể một người đàn ông trong rừng.

Người đàn ông tên C. được phát hiện chết trong tình trạng lõa thể - Ảnh: Facebook

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào vào sáng ngày 31-7, một số người dân đi vào rừng ở bản Thạch Tiến, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông đã bất ngờ thấy 1 chiếc xe máy bị cháy rụi. Tìm kiếm xung quanh, người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể của 1 người đàn ông trong tình trạng lõa thể. Tại hiện trường còn phát hiện thêm một số ống sữa và thuốc trừ sâu, diệt cỏ.



Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã trình báo đến chính quyền và các cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định tên C. (40 tuổi), trú tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Hiện, nguyên nhân cái chết của ông C. đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.