Chiều 14-4, một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An xác nhận biển số 37A-999.99 đã được đăng ký thành công cho một chiếc xe ôtô hiệu Kia Sonet. Theo đó, chiều cùng ngày, một người đàn ông đến bộ phận đăng ký Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An để làm thủ tục đăng ký mới cho chiếc xe hiệu Kia Sonet màu trắng. Sau khi hoàn thành thủ tục, người này vào khu vực bấm biển số ngẫu nhiên trên máy tính và trúng được biển số 37A-999.99.



Anh T. may mắn bấm được biển số xe ô tô số 37A- 99.999 - Ảnh: Facebook

Được biết, chủ chiếc xe vừa bấm được biển đẹp trên là anh Trần Hữu T. (SN 1971, trú thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Chiếc xe xe Kia Sonet vừa được anh T. mua mới cách đây ít ngày.

Theo quan niệm, số 9 là con số đẹp nhất trong dãy số tự nhiên, giới chơi số quan niệm, số 9 tượng trưng cho sự vĩnh cửu.