Chiều 5.8, Cảnh sát hình sự Công an Long An cho biết, đang phối hợp Công an huyện Đức Hòa, phòng Kỹ thuật hình sự tỉnh khám nghiệm hiện trường và tử thi ông N.V. H (SN 1976, ngụ ấp 1A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) chết trong nhà, cơ thể có dấu hiệu bất thường.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, hai chị em ruột ngụ gần xóm rủ nhau đi hái rau gần nhà anh N.V. H. Lúc đi qua khu vực này, thấy cánh cửa căn nhà mở nhưng không thấy có người trong nhà, nên họ bước tới gần gọi chủ nhà.

Chẳng thấy ai trả lời, một trong hai người đã đi thẳng vào nhà thì bất ngờ bắt gặp thi thể anh N.V. H. trên nền gạch.

Ngôi nhà nơi phát hiện thi thể

Theo gia đình, anh N.V. H sống một mình, vài ngày trước đó có hai người đến trả tiền nợ gần 60 triệu đồng, trên cổ anh N.V. H có đeo sợi dây chuyền vàng nhưng hiện nay không còn.