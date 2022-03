Ngày 7-3, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết Công an huyện Vĩnh Bảo đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến anh P.V.L. (SN 1986, trú xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo) tử vong khi đến hát tại 1 quán karaoke trên địa bàn huyện.



Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 1-3, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được tin báo của chị Ngô Thị D. (SN 1985, là chủ quán karaoke T.D., địa chỉ tại thôn Kênh Trạch, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo) về việc khoảng 12 giờ ngày 1-3, tại quán có 2 khách nam tới hát gồm P.N.Đ. (SN 1985) và P.V.L. (SN 1986, cùng trú xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo) có đến hát tại phòng 102 cùng 2 nhân viên nữ.

Đến 14 giờ 20 phút cùng ngày, anh P.N.Đ. ra thanh toán tiền phòng và về trước, còn anh P.V.L. ở lại và tiếp tục hát cùng 2 nữ nhân viên. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, nhân viên tá hỏa khi phát hiện anh L. có biểu hiện co giật nên đã vội vã báo chủ quán đưa anh L. đến Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh viện kết luận anh L. đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Bảo đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an TP Hải Phòng, và Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Bảo tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.