Theo ghi nhận trưa 10-5 tại TP Hà Nội, lượng người tham gia giao thông giảm dần, còn một số tuyến đường thì vắng tanh. Dưới thời tiết nắng nóng đầu mùa hè, nhiều người dân Thủ đô ra đường trang bị đồ bảo vệ nắng, bịt kín mặt, một số người dân lao động tìm nơi bóng mát để nghỉ trưa.

Vào thời điểm ghi nhận, tại nhiều tuyến đường của Thủ đô, lượng người tham gia giao thông rất ít và gần như chỉ có lác đác vài người di chuyển trên đường.

Thời tiết nắng nóng khiến việc sinh hoạt, đi lại của người dân Hà Nội khó khăn, nhất là những khu vực có các nhà trọ mái tôn hay khu trọ nghèo… thường những nơi đó không có điều hoà hay những máy làm mát, họ phải tìm đủ mọi cách vượt qua mùa nắng nóng oi bức.

Hiện tại, miền Bắc chịu ảnh hưởng của ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nhiệt độ lúc 13 giờ tại Hà Nội là 36 độ C, vùng núi như Sơn La là 37 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sapa (Lào Cai) nhiệt độ cao nhất là 24 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, hôm nay 10-5, vùng thấp nóng phát triển mạnh hơn kết hợp với gió phơn khiến nắng nóng mở rộng ra Tây Bắc. Nắng nóng sẽ duy trì ở miền Bắc đến hết tuần với nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C.

Thời tiết nắng nóng nhất trong khoảng từ 11 giờ đến 16 giờ chiều. Khi di chuyển ngoài đường, áo khoác, khẩu trang, kính mát, váy chống nắng… là những món đồ bất ly thân với nhiều người

Nhiệt độ Hà Nội trong khoảng 27-36 độ C, đến cuối tuần nhiệt độ cao nhất lên mức 37 độ C. Điểm cao trên 1500 m so với mực nước biển như Sapa (Lào Cai) tuần tới nhiệt độ duy trì ở mức 17-25 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, thời điểm nóng nhất ở miền Bắc là cuối tháng 5 tới tháng 7, Trung Bộ từ cuối tháng 6 đến tháng 8. Tuy nhiên, nắng nóng tại hai khu vực này năm nay không gay gắt và kéo dài như năm 2020.

Hình ảnh ghi nhận người dân Thủ đô chống chọi với nắng nóng đầu mùa hè:

Khu vực chờ bến xe buýt trên đường Trần Khánh Dư là điểm có bóng mát, nhiều người dân đến khu vực đó để dừng chân

Thời điểm nắng nóng ở Thủ đô, phương tiện xe buýt được nhiều người sử dụng

Một quán cắt tóc vỉa hè vắng bóng người dân đến cắt

Nắng oi bức khiến ai cũng bịt kín khi di chuyển ra đường. Tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội, sức nóng từ mặt đường nhựa hắt lên khiến nhiều người phải căng mình chống chọi.

Nhiều người dân lao động thường xuyên phải ra khỏi nhà sẽ rất vất trong thời điểm nắng nóng

Người dân tìm nhiều biện pháp tránh nắng

Một người bán trái cây dạo trên vỉa hè đường Lương Yên

Nhiều người bán hàng rong tìm khu vực bóng mát

Hình ảnh giấc ngủ vội của những người dân lao động ở những điểm bóng mát:

Buổi trưa, những người bán hàng rong phải tìm những chỗ có bóng mát để nghỉ ngơi. Đến chiều, khi đã bớt nắng hơn, mọi người lại rong ruổi đi bán hàng trên các ngả đường.

Những người xe ôm, giao hàng tìm vội một điểm bóng mát nghỉ trưa

Nhiều người dân tranh ngủ trưa phía dưới đường trên cao

Một cụ bà lang thang ở khu vực vòng xoay chân cầu Chương Dương đang phải oằn mình dưới cái nắng gắt