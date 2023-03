Ngày 30-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết đã lập biên bản xử phạt anh N.V.T. (ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 24 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày vì vi phạm nồng độ cồn vượt 9 lần mức kịch khung (0,4 miligram/lít khí thở theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP).



CSGT tiến hành thổi nồng độ cồn đối với một người vi phạm. Ảnh: CSGT cung cấp

Theo Phòng CSGT, tối 25-3, tổ công tác Y15/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình (Hà Nội). Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác dừng xe máy mang BKS 29X5-003.xx của anh N.V.T. do không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn, loạng choạng.

Tiến hành thổi nồng độ cồn, anh N.V.T. vi phạm ở mức 3,650 miligram/lít khí thở, gấp 9 lần mức kịch khung theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc với tổ công tác, anh N.V.T. có thái độ không hợp tác, liên tục đòi xem chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn của tổ công tác, thách thức lực lượng chức năng, viện lý do dẫn đường xe cứu thương...

Trước mắt, Phòng CSGT đã ra quyết định xử phạt anh N.V.T. theo quy định. Những hành vi khác của anh T. đang được xem xét xử lý.