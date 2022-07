Ngày 24-7, một lãnh đạo Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang vào cuộc xác minh vụ tai nạn giao thông khiến chiếc Ferrari bị hư hỏng nghiêm trọng vào sáng 21-7.



Chiếc xe của anh H. khi chưa bị tai nạn

Theo lãnh đạo Công an quận Long Biên, sáng 24-7, chủ xe Ferrari bị tai nạn, 2 nhân viên của Volvo Hà Nội đã đến trình báo công an. Theo đó, các bên liên quan đến kiến nghị công an vào cuộc xác minh việc chiếc xe được đưa về showroom của Volvo sau tai nạn. Về việc bồi thường hay giải quyết hai bên chưa đề cập.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 21-7, tại gần trụ sở Công ty nước sạch số 2 Hà Nội (thuộc địa bàn phường Phúc Đồng, quận Long Biên) một chiếc siêu xe Ferrari 488 đang lưu thông trên đường thì bất ngờ lao lên vỉa hè tông trực diện vào 1 cây xanh ven đường. Cú tông mạnh làm đầu chiếc siêu xe biến dạng, hư hỏng nặng; 1 cây xanh bị đổ gục. Rất may, vụ tai nạn không có thương vong về người.

Siêu xe bị hư hỏng nghiêm trong sau vụ tai nạn - Ảnh: FB

Trước khi xảy ra sự cố trên, ngày 21-7, anh H. (chủ xe Ferrari 488) thông báo với Ferrari Việt Nam về việc xe của anh gặp sự cố trên đường. Phía Ferrari Việt Nam đã nhờ anh T. (khi đó là nhân viên Volvo Hà Nội) đưa xe về bãi của đơn vị để chờ nhân viên tới xử lý. Sau đó, Ferrari Việt Nam nhờ anh T. trực tiếp sửa chiếc Ferrari. Sau khi sửa xong, do không có bằng lái, anh T. nhờ D. (nhân viên Volvo Hà Nội) chạy thử trước khi bàn giao cho khách thì xảy ra tai nạn.

Kỹ sư T. cho biết trước khi nhận sửa xe đã không báo cáo với lãnh đạo Volvo Hà Nội. Việc sửa chữa cho Ferrari Việt Nam là thỏa thuận riêng của cá nhân kỹ sư này.

Làm tường trình với Volvo Hà Nội, anh D., tài xế điều khiển xe Ferrari gây tai nạn, cho biết khi anh này đang lái thì chiếc xe gặp sự cố dẫn đến trượt bánh. Sau đó, tài xế hốt hoảng, cố gắng đánh lái để không gây thương vong cho người đi đường, bởi phía trước có người đang đi xe máy. Khi túi khí của ôtô nổ khiến tài xế chấn thương nhẹ. Sau sự việc xảy ra, tâm lý tài xế căng thẳng và lo lắng do thiệt hại xảy ra quá lớn.

Ngày 23-7, phía Volvo Hà Nội (Công Ty TNHH ôtô Bắc Âu Hà Nội) cho hay đơn vị này đã tạm đình chỉ công việc 2 nhân viên liên quan.

Nói về sự việc, theo đại diện Volvo Hà Nội, đây là việc cá nhân giữa Ferrari nhờ hỗ trợ, chủ nhân của xe Ferrari 488 và nhân viên Volvo Hà Nội. Việc đưa xe Ferrari vào xưởng của Volvo Hà Nội không có hề có biên bản giao nhận xe và chào giá dịch vụ của Volvo Hà Nội. Ngoài ra hãng này cũng khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận và hợp tác nào về việc sửa chữa, bảo dưỡng xe Ferrari.

Trong khi đó, anh H. không đồng ý với quan điểm của Volvo. Bởi, anh cho rằng nhân viên đi xe của khách trong giờ làm việc, dưới sự giám sát và quản lý của những người đứng đầu garage, thì không thể chỉ có trách nhiệm của nhân viên này được.

Anh H. cho biết chiếc siêu xe có giá khoảng 23 tỉ đồng. Sau cú tông mạnh, xe bị hư hỏng nặng. "Xe của tôi không có bảo hiểm. Chi phí để sửa chữa ước tính khoảng hơn 6 tỉ đồng"- anh H. nói.