Sáng 26-2, đại tá Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tối 25-2, thanh niên Cao Duy Huệ đến nhà của chị Trịnh Thị Hồng (26 tuổi, ngụ thôn Thực Nghiệm, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà) thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, Huệ đã dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người chị Hồng khiến nạn nhân tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi gây án, đối tượng Cao Duy Huệ đã trở về nhà tắm rửa, giặt quần áo và ném bỏ con dao gây án.

Hung thủ bị công an tạm giữ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Hà đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, khoanh vùng và truy xét đối tượng gây án. Khoảng 20 giờ tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định Huệ đã đến nhà nạn nhân. Ngay sau đó, Công an huyện Lâm Hà đã mời đối tượng về trụ sở Công an thị trấn Nam Ban làm việc.

Trong lúc xét hỏi, công an phát hiện ngón tay út của Huệ có vết rách, bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Về nguyên nhân xảy ra vụ án, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Hoàng cho biết đối tượng Cao Duy Huệ có nghề lái xe máy múc (máy đào), làm thuê cho anh Đức, chồng nạn nhân Hồng.



Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.

Qua lấy lời khai bước đầu với chồng nạn nhân và nghi phạm, Cơ quan điều tra xác định mâu thuẫn giữa nạn nhân với hung thủ rất nhỏ. Nhưng, khả năng vì là kẻ cố chấp, nát rượu, nghi phạm có biểu hiện hoang tưởng nên tấn công nạn nhân dã man.

Hung thủ từng nghiện ma tuý, "nổi tiếng" ở địa phương là kẻ nát rượu. Khi đối tượng gây án, trong nhà chỉ có cháu nhỏ 2 tuổi và bà nội ngoài 80 tuổi, không biết gì về hung thủ.