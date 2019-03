Người mẹ dựng chuyện con mình bị bắt cóc nói gì?

02/03/2019 12:48

Sáng 2-3, chị Nguyễn Thị Bích T. (22 tuổi, quê ở Hậu Giang) đã trả lời phỏng vấn riêng với báo Người Lao Động, lý giải toàn bộ màn kịch mà chị dựng lên khiến nhiều người nháo nhào tin rằng con chị (20 ngày tuổi) bị bắt cóc ngay tại phòng trọ vào ngày 1-3.



Chị T. thừa nhận thông tin công an điều tra, kết luận là đúng. Con chị không bị ai bắt cóc mà chị chủ động cho người khác nuôi.

Đứa con vừa sinh này là con riêng của chị. Hiện chị đang sống cùng "chồng" và "mẹ chồng" tại phòng trọ thuộc phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An. Để che đậy chuyện đứa bé không phải là con của "chồng", để lý giải sự vắng mặt của bé, chị đã nói với mọi người rằng con mình bị ai đó bắt cóc khi cháu nằm ngủ trong phòng trọ và chị đang ở phòng tắm.

Người nhận nuôi cháu bé này là một cặp vợ chồng hiếm muộn sống tại quận 8, TP HCM. Chị T. quen cặp vợ chồng này thông qua facebook "Hội những người cho tặng con nuôi".

Chị T. kể ngày 1-3, nhân lúc mọi người đi vắng, cặp vợ chồng trên đến nơi ở trọ của chị để nhận con và gửi cho chị 15 triệu đồng để trang trải chi phí sinh con. Chị T. khẳng định số tiền này là do họ tự nguyện để lại phòng trọ, chị không đòi vì đây không phải là chuyện "bán con". Sau đó, chị T. thông báo con mình bị bắt cóc. Cả "chồng" chị và "mẹ chồng" cùng hàng xóm đều tin nên báo công an. Mạng xã hội xôn xao, lãnh đạo công an tỉnh đã phải chỉ đạo khẩn trương điều tra.

Tối 1-3, chị T. thừa nhận với công an mình cho con và đã cùng công an đến quận 8 để xác định chỗ ở của con. Hiện cháu bé vẫn đang được cặp vợ chồng hiếm muộn nuôi.

Chị T. cho biết người "chồng" mà chị đang sống chung quê ở Đồng Tháp. Hiện hai người chưa làm đám cưới, chưa đăng ký kết hôn. Anh biết chị có thai với người khác nhưng vẫn nhận chị làm "vợ". Hơn nửa năm nay anh đi làm thợ hồ còn chị ở phòng trọ dưỡng thai. Chị sinh con, "mẹ chồng" chị lên nuôi mà không hề biết sự thật về đứa bé. Do thấy tội lỗi với gia đình "chồng" nên chị quyết định cho con. Chị kể chị đã gặp, tìm hiểu rất kỹ gia cảnh của người nhận nuôi con mình, chị muốn con chị có một cuộc sống tốt đẹp hơn.



