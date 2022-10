Sáng 8-10, Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022. Tham dự có bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; bà Trần Kim Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM.

Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM, thăm hỏi, động viên người nghèo

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Trần Kim Yến cho biết Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm nay được tổ chức từ ngày 17-10 đến ngày 18-11. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" TP HCM phấn đấu vận động quỹ đạt 40 tỉ đồng. Hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố phấn đấu vận động trên 125 tỉ đồng.

"Với nguồn kinh phí này, quỹ sẽ tiếp tục chăm lo các nhu cầu còn thiếu hụt của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chủ trương giảm nghèo đa chiều của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là chuẩn bị công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023" – bà Yến nói.

Doanh nghiệp trao bảng tượng trưng kinh phí để ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố

Hưởng ứng lời phát động của Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Trần Kim Yến, nhiều doanh nghiệp đã trao bảng tượng trưng kinh phí để ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng kinh phí xây dựng, sửa chữa 56 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương; hỗ trợ 35 phương tiện sinh kế cho các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Người dân vui mừng khi được trao phương tiện sinh kế

Ngắm chiếc máy may mới tinh, chị Võ Thị Tuyết Băng (phường 15, quận 8) vẫn không tin được mình đã được sở hữu một chiếc bàn may đẹp và hiện đại. Hơn 10 năm qua, thu nhập của gia đình chị hầu như trông chờ vào chiếc máy may đã cũ kỹ, thường "hư lên hư xuống".

"Cũng thích có chiếc máy may mới từ lâu lắm rồi. Nhiều lần đi tham khảo giá cả nhưng gia đình còn khó khăn nên chưa thể mua được. Được tặng chiếc bàn may mới, đẹp như thế này, tôi mừng muốn rớt nước mắt!" – chị Băng xúc động chia sẻ.

Chị Võ Thị Tuyết Băng ngắm chiếc máy may mới vừa được tặng

Ông Ngô Văn Thảo (77 tuổi, ngụ phường Cô Giang, quận 1) cũng tỏ ra vui mừng, hạnh phúc khi được tặng một chiếc xe máy mới để phục vụ cho nghề chạy xe ôm của mình. Ông cho biết chiếc xe máy ông sử dụng đã cũ nát, nhiều lần đang chở khách thì lại "trở chứng" giữa đường.

"Xe cũ quá nên nhiều khách cũng chê, không muốn đi xe của mình. Vì vậy mà tiền kiếm được cũng không bao nhiêu" – ông Thảo nói và cho biết mong chiếc xe máy mới vừa nhận sẽ giúp cho cuộc sống của ông và người con trai bị tai biến gần 8 năm nay trở nên ổn định hơn.

Ông Ngô Văn Thảo bên chiếc xe máy mới vừa nhận

Tặng xe nước mía cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của TP HCM. Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cũng cho biết nhằm thực hiện các giải pháp chăm lo cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn an tâm học tập, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp tục chủ trương hỗ trợ học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho 1867 học sinh, sinh viên; vận động đỡ đầu cho 65 sinh viên khó khăn, học giỏi tiêu biểu cho đến khi ra trường, với tổng kinh phí thực hiện dự kiến là hơn 8,6 tỉ đồng.