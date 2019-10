Ngày 9-10, tin từ Công an xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ thiếu niên bị máy cày đè chết dưới ruộng lúa hết sức thương tâm. Nạn nhân là em Bùi Nhật Duy (17 tuổi; ngụ ấp Xẻo Rô, xã Hưng Yên, huyện An Biên).



Người thân của Duy gào khóc khi phát hiện thi thể D.

Theo kết quả xác minh, vào khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, Duy tự lái máy cày để xử lý mặt ruộng nhưng không có người lớn hướng dẫn. Trong quá trình cày đất thì chẳng may chiếc máy cày bị mắc lầy. Sự cố vô cùng đáng tiếc xảy ra là trong lúc loay hoay xử lý cho phương tiện ra khỏi vũng lầy thì cả chiếc máy cày bị lật ngửa và đè Duy dưới mặt ruộng.

Nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường nhưng đã tử vong

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hưng Yên cử lực lượng đến hiện trường để cùng với hàng chục người dân giải cứu nạn nhân. Do chiếc máy cày quá nặng nên mọi người phải dùng dây thừng buộc vào chiếc máy cày khác để lật ngược chiếc máy cày gặp nạn. Khoảng 10 phút sau đó, mọi người mới có thể đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường trong tình trạng tím tái toàn thân vì đã tử vong.