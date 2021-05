Đình chỉ công tác nhiều cán bộ

Ngày 9-5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra một số clip "nóng" ghi lại cảnh "thác loạn" của nhiều đôi nam nữ được cho là ghi lại ở quán bar, karaoke Sunny (đường Mai Hắc Đế, khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Công an tỉnh này đã tạm đình chỉ 2 công an TP Phúc Yên vì đã buông lỏng quản lý cơ sở này.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết trước đó tỉnh đã tạm đình chỉ công tác 7 cán bộ do lơ là, chậm trễ trong công tác chống dịch, gồm: ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên; ông Nguyễn Khắc Lập, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế; ông Hà Thanh Hùng, Chủ tịch UBND phường Khai Quang; 2 trưởng công an phường và 2 cán bộ cấp phường.

"Với cán bộ, nếu đã giao nhiệm vụ thì phải làm, ai không làm thì phải đứng sang một bên, không được chậm trễ bất cứ một phút nào. Việc đình chỉ cán bộ hiện nay không phải là mục tiêu nhưng hiện tại buộc phải làm gương, giải quyết ngay chỗ ùn tắc công việc trước mắt. Vĩnh Phúc sẽ khách quan, công minh đối với những vi phạm, đặc biệt là vi phạm gây ra hậu quả nghiêm trọng " - ông Lê Duy Thành nói.

Sở Y tế Hà Nam vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 3-5) đối với ông Ngụy Cao Phi - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân - để báo cáo, giải trình về quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Ngày 4-5, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo" đối với ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái, do vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể là việc quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia nước ngoài.

H.Thanh - A.Nhiên