Ngày 5-2, Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã tạm giữ hình sự ông Phạm Văn Nhân (SN 1971, thường trú xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) để điều tra vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết và 5 người bị thương xảy ra tại xã Cửa Dương vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 5 phút ngày 5-2, ông Nhân điều khiển ôtô biển kiểm soát 68E-010.11 lưu thông trên đường ĐT.975 theo hướng từ phường Dương Đông về xã Cửa Cạn, khi đến đoạn đường thuộc tổ 4, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương thì xảy ra va chạm với 3 xe mô tô theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm làm 2 cha con tử vong và 5 người bị thương

Các xe mô tô bị nạn gồm: xe biển kiểm soát 59E1-648.57 do ông Phạm Hoàng Trung (SN 1989) điều khiển chở theo 2 con gái là Phạm Ngọc Gia Khanh (SN 2015), Phạm Ngọc Gia Thy (SN 2017) và bà Nguyễn Thị Kim Ngọc (SN 1985), cùng thường trú tại TP HCM; xe biển kiểm soát 49M1-024.37 do chị Ka Trần (SN 2003) điều khiển chở theo chị Võ Thị Tâm Như (SN 2005), thường trú cùng địa chỉ tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc; và xe biển kiểm soát 70H7-9126 do anh Nguyễn Khánh Linh (SN 2002, ngụ ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc) điều khiển.

Vụ tai nạn làm ông Phạm Hoàng Trung và cháu Phạm Ngọc Gia Khanh tử vong tại Trung tâm Y tế TP Phú Quốc. 5 nạn nhân khác đi trên xe mô tô có 4 người bị thương nặng, riêng anh Nguyễn Khánh Linh bị thương nhẹ.

Công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn do ông Nhân điều khiển ôtô đi không đúng làn đường quy định và trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít.