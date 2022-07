Ngày 5-7, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Bình đã có báo cáo gửi Ủy ban ATGT Quốc gia về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường tránh lũ Quốc lộ 1, qua địa bàn huyện Lệ Thủy khiến 3 người chết, 2 người bị thương.

Xe 7 chỗ hư hỏng tại hiện trường

Theo báo cáo, lúc 11 giờ 15 phút ngày 4-7, ông Võ Văn Khương (SN 1980; trú thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe đầu kéo mang BKS: 76C-060.49 kéo theo rơ-moóc mang BKS: 76R-002.09 lưu thông theo hướng Bắc - Nam.



Khi đến Km685+550 đường tránh lũ Quốc lộ 1 (xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), xe ông Khương xảy ra va chạm với xe 7 chỗ BKS: 38A-144.35 - do ông N.H.C. (SN 1969; trú thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chở theo 4 người lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ông C. cùng vợ là bà Tr.T.L (1972) và con gái N.V.A (SN 1999) tử vong; 2 người khác là N.H.P.A. (SN 2007; con trai ông C.) và ông N.H.H (SN 1968; thông gia với gia đình ông C.) bị thương nặng. Tất cả 5 nạn nhân cùng ngồi trên xe 7 chỗ.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định do tài xế điều khiển xe 7 chỗ không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định nên đã xảy ra tai nạn giao thông. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ban ATGT tỉnh Quảng Bình cho biết sau vụ tai nạn, đơn vị đã kịp thời đến hiện trường phối hợp các cơ quan chức năng huy động các điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa các nạn nhân; khẩn trương xử lý hiện trường, điều tiết giao thông; kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân…