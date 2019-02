Nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa bị truy tố

19/02/2019 17:19

VKSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Võ Thanh Tùng (nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa, nguyên Trưởng phòng Nội vụ TP Biên Hòa) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".



Cùng vụ việc, bị can Nguyễn Thị Hồng Ngọc (nguyên kế toán phòng Nội vụ TP Biên Hòa) cũng bị truy tố với hành vi trên. Ngoài ra, ông Nguyễn Công Trinh (nguyên Phó phòng Nội vụ TP Biên Hòa, nguyên chủ tịch UBND phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) cũng bị truy tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Võ Thanh Tùng (ảnh: N.D)

Theo hồ sơ vụ việc, trong thời gian làm Trưởng phòng Nội vụ TP Biên Hòa, ông Tùng cùng bà Ngọc, đã cấu kết với nhau giữ lại tiền quyết toán kinh phí khen thưởng danh hiệu cấp khu phố, phường văn hóa của các khu phố, ấp, phường văn hóa.

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2010 đến năm 2014 các bị can này đã chiếm đoạt số tiền trên 720 triệu đồng. Riêng bị can Trinh trong vai trò Phó trưởng Phòng Nội vụ TP Biên Hòa đã thiếu trách nhiệm trong việc giám sát tiền thi đua khen thưởng, đồng thời trực tiếp ký nhiều quyết định khen thưởng tạo kẽ hở cho các bị can Tùng, Ngọc làm trái quy trình, chiếm đoạn tiền.

H.Xuân