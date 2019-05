“Nhà báo quốc tế'” Lê Hoàng Anh Tuấn từng bị "tố" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản?

07/05/2019 08:31

Chiều tối ngày 6-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết sẽ cho các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin về ông Lê Hoàng Anh Tuấn bị một số người dân tố cáo có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, xưng danh là "nhà báo quốc tế, thạc sĩ luật học, tiến sĩ, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế", cựu học sinh khóa 1995-1998 tại THPT Nghi Lộc III - Ảnh: nguoilambao.vn

Trước đó, theo thông tin trước đó, vào tháng 3-2017, bà T.H. (trú phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) đã có đơn gửi cơ quan công an tố cáo việc người có tên Lê Hoàng Anh Tuấn liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng của bà. Tháng 4-2017, bà H.T.Ph. (trú phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An) có đơn gửi cơ quan chức năng "tố" người có tên Lê Hoàng Anh Tuấn liên quan đến việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng của bà. Sau sự việc trên, theo một số nguồn tin, người có tên Lê Hoàng Anh đã được cơ quan công an mời tới làm việc.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, những ngày qua, cộng đồng mạng đang xôn xao trước việc có một người tên Lê Hoàng Anh Tuấn, xưng danh là nhà báo quốc tế, thạc sĩ luật học, tiến sĩ, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế, cựu học sinh khóa 1995-1998 tại THPT Nghi Lộc III (Nghệ An).

Đáng chú ý, theo thông tin được đăng tải trên một số tờ báo, tạp chí, sáng 27-2-2019, Trường THPT Nghi Lộc III, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi lễ "Ngày trở về", chào mừng nhà báo quốc tế, thạc sĩ luật học, tiến sĩ Lê Hoàng Anh Tuấn, cựu học sinh khóa 1995-1998 THPT Nghi Lộc III, tiến sĩ triết học danh dự từ Vương quốc Anh 2018, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế.



Tham dự buổi lễ có sự tham dự của TS Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; PGS-TS Nguyễn Thành Lợi, Uỷ viên BCH Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo - Hội Nhà báo Việt Nam; ông Tôn Thiện Phương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, cùng nhiều đại biểu khác.

Bà Phạm Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc III, cho biết để tổ chức buổi lễ, nhà trường cho học sinh toàn trường nghỉ 1 tiết học, buổi lễ có sự tham gia của hơn 1.200 em học sinh. Cũng theo đại diện Trường THPT Nghi Lộc III, trong danh sách của nhà trường khóa học 1995 - 1998 không có ai tên là Lê Hoàng Anh Tuấn.

Được biết, năm 2016, ông Lê Hoàng Anh Tuấn, tự ứng cử Đại biểu Quốc hội ở Hà Tĩnh nhưng không trúng.

Đức Ngọc