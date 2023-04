Chiều 6-4, tại trụ sở Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II-2023 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Tổ thợ lặn của Lữ đoàn Đặc công Hải quân tham gia tìm kiếm nạn nhân cuối cùng

Liên quan đến vụ máy bay trực thăng Bell-505 số hiệu VN-8650 của Công ty trực thăng miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18 - Bộ Quốc phòng) chở 5 người (1 phi công và 4 hành khách) ngắm cảnh trên Vịnh Hạ Long bị rơi trên biển Hải Phòng - Quảng Ninh, báo cáo tại hội nghị, ông Hồ Minh Tấn, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - Bộ GTVT, cho biết hiện đơn vị đã nhận được thư đề nghị của nhà sản xuất Bell và Ủy ban An toàn vận tải Canada - cơ quan thực hiện điều tra về tai nạn máy bay, đề nghị hỗ trợ và cử đại diện tham gia điều tra về tai nạn máy bay theo Công ước Chicago về hàng không dân dụng quốc tế.



Báo cáo nhanh về vụ tai nạn xảy ra đối với máy bay trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN-8650 chiều 5-4, ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết máy bay thực hiện chuyến bay cất cánh từ bãi đỗ Tuần Châu lúc 16 giờ 56 phút ngày 5-4 để thực hiện chuyến bay ngắm cảnh trong vòng 10 phút ngắm Vịnh Hạ Long.

Vào thời điểm kết thúc chuyến bay là 17 giờ 05 phút cùng ngày, Chỉ huy bãi và Chỉ huy chuyến bay không nhận được liên lạc của người lái nên đã báo cáo về Sở chỉ huy của Công ty Trực thăng miền Bắc.

Vào khoảng 17 giờ 25 phút, Chỉ huy bãi nhận được thông tin từ người dân, máy bay đã gặp tai nạn.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT trong quý I-2023

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Tổng công ty Trực thăng miền Bắc đã báo cáo Binh đoàn 18 - Bộ Quốc phòng, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn quốc gia và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam.

Các đơn vị đã triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn đối với tổ bay và máy bay. Lực lượng chức năng cơ bản đã xác định được điểm rơi của máy bay trên. Qua công tác tìm kiếm cứu nạn cũng đã thu thập được các mảnh vỡ và thi thể 4 nạn nhân. Hiện, công tác tìm kiếm cứu nạn đang được tiếp tục triển khai.

Theo ông Hồ Minh Tấn, máy bay trực thăng Bell 505 được nhập khẩu vào Việt Nam phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tìm kiếm cứu nạn bay, ngắm cảnh, du lịch vào năm 2018. Hiện nay, Công ty Trực thăng miền Bắc, doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng), đang khai thác hai tổ bay Bell 505, số đăng ký là VN-8650 và VN-8651. Đến thời điểm gặp nạn, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 đã bay được 488 giờ bay với 2.655 lần cất/hạ cánh; bảo dưỡng định kỳ được thực hiện đầy đủ.

Một mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 được trục vớt ngày 6-5. Nguồn: Hải quân Việt Nam

Đại tá, phi công Chu Quang Minh (SN 1964) điều khiển máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 có giấy phép người lái máy bay thương mại đến tháng 6-2026.

Về thông tin điều kiện thời tiết, khí tượng khi xảy ra tai nạn, ông Hồ Minh Tấn cho biết thời điểm đó, tầm nhìn đạt từ 6 đến 8 km; nhiệt độ 26 độ C, hoàn toàn phù hợp với điều kiện bay bằng mắt.

Trực thăng Bell 505 được trang bị hệ thống thiết bị có chức năng ghi lại hình ảnh trong buồng lái và khả năng chống va đập. Đây là thiết bị có thể hỗ trợ trong công tác điều tra nguyên nhân tai nạn, sự cố.