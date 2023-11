Theo thông tin ban đầu, chiều 12-11, đoàn kiểm tra của xã Tân Hồng tới nhà một người dân ở thôn Cầu My để nhắc nhở về việc xây dựng trái phép, lấn chiếm ra phần đất công. Sau đó, đoàn kiểm tra yêu cầu nhóm thợ xây dừng ngay việc xây dựng trên phần đất không được phép.



Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, một người trong nhóm thợ xây đã đến nhà ông Vũ Văn C., công chức văn phòng của xã, để gây sự.

Thấy vây, ông C. đã gọi ông Lê Xuân H., là công chức địa chính - xây dựng xã, đến để giải thích. Tuy nhiên, người thợ xây này đã bất ngờ dùng dao tấn công ông C. và ông H.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã và Công an huyện Bình Giang đã có mặt để ngăn chặn và đưa người thợ xây về trụ sở cơ quan công an.

Được biết, sau khi các bác sĩ xử lý vết thương, 2 cán bộ xã Tân Hồng đã được xuất viện về nhà.