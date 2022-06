Ngày 3-6, anh Dương Trường Giang (SN 1981; ngụ thôn 6 - xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã phản ánh tới Báo Người Lao Động vì đã trở thành nạn nhân - sau khi sập bẫy đối tượng xấu lừa đảo qua Facebook, khiến anh bị mất 400 triệu đồng.



Anh Dương Trường Giang trình bày với phóng viên Báo Người Lao Động về chứng cứ, tài liệu mà đối tượng dùng để lừa đảo, khiến anh mất 400 triệu đồng - ảnh Hoàng Phúc

Anh Giang cho biết mình có người em gái tên là Dương Thị Thùy Dung (SN 1989) - tài khoản Facebook mang tên "Nhung Dương" đang làm việc tại Cộng hòa Séc theo diện xuất khẩu lao động. Do hoàn cảnh ở xa nên 2 anh em thường nói chuyện, nhắn tin trao đổi qua ứng dụng Messenger - Facebook.

Khoảng 5 giờ ngày 2-6, khi ngủ dậy, anh Giang bất ngờ nhận được tin nhắn của từ Facebook của em gái mình, với nội dung hỏi thăm sức khỏe. Sau đó, người "em gái" này đã ngỏ lời nhờ anh Giang chuyển 25 triệu đồng vào tài khoản của 1 người lạ có tên là Hoàng Yến Nhi - Ngân hàng Á Châu (ACB); STK: 246... - để giải quyết công việc riêng.

Tưởng là em gái mình, anh Giang đã chuyển 25 triệu đồng vào tài khoản nói trên. Chỉ ít phút sau, đối tượng tiếp tục nhờ anh Giang chuyển thêm 3 lần khác vào tài khoản nói trên; với số tiền lần lượt là 45 triệu đồng, 65 triệu đồng và 80 triệu đồng. Tổng 215 triệu đồng.

Tiếp đó, để tạo lòng tin, đối tượng này tiếp tục sử dụng ngôn ngữ để nhắn tin và dùng cách xưng hô với anh Giang y hệt chị Dung và anh này thường trao đổi qua lại với nhau. Sau đó, đối tượng tiếp tục nhờ chuyển thêm 2 lần khác (100 triệu đồng và 85 triệu đồng) qua tài khoản của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); STK: 9336... - cũng mang tên Hoàng Yến Nhi.

Chỉ trong buổi sáng, anh Dương Trường Giang đã 6 lần giao dịch qua ứng dụng Mobile Banking chuyển vào tài khoản của 2 Ngân hàng ACB và Vietcombank đều mang tên Hoàng Yến Nhi với số tiền 400 triệu đồng.

Đến 10 giờ 46 phút, anh Giang nhận được tin nhắn từ Facebook "Nhung Dương" với nội dung: "Eng ơi Facebook tui bị hack, ai nhắn gì thì đừng tin nha". Lúc đó, trực tiếp liên lạc nói chuyện với em gái thì anh Giang mới biết mình đã sập bẫy lừa của đối tượng xấu.

Anh Giang cho biết 400 triệu đồng là số tiền mà anh vừa được 1 ngân hàng trên địa bàn cho vay, với mục đích thanh toán tiền vật liệu, công thợ vì anh đang xây dựng lại ngôi nhà mới cho gia đình. Tuy nhiên, chưa kịp chi trả thì bị đối tượng xấu dùng "chiêu trò" để lừa tiền khiến hôm qua đến giờ, cả gia đình anh như "ngồi trên đống lửa".

Nạn nhân sau đó đã làm đơn trình báo sự việc với Công an xã Đồng Trạch.

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, Trung tá Nguyễn Khắc Huy - Trưởng Công an xã Đồng Trạch - xác nhận đã tiếp nhận trình báo tố giác tội phạm của anh Dương Trường Giang và tiến hành các bước xác minh sơ bộ ban đầu. Sau đó, công an địa phương này đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.