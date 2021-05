Từ lúc 13 giơ 30 phút, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại số nhà 60 Phù Đổng, TP Pleiku đọc lệnh khởi tố, khám xét nơi ở và bắt tạm giam 4 tháng với Chu Nữ Diệu Huyền (SN 1986, nguyên cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Đối tượng Chu Nữ Diệu Huyền

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã thực hiện khám xét, thu thập tài liệu chứng cứ. Người bên ngoài không thể vào trong tham gia quá trình cơ quan công an thực hiện nhiệm vụ. Công tác khám xét được giữ bí mật, an ninh được thắt chặt. Người dân bên ngoài không thể tiếp cận khu vực lực lượng công an làm việc.

Lực lượng công an đã làm việc nhiều giờ liên tục

Tới khoảng 16 giờ 40 phút, lực lượng công an đã thu giữ, niêm phong được nhiều thùng tài liệu, giấy tờ liên quan, áp giải đối tượng Chu Nữ Diệu Huyền lên xe công an để rời đi.

Trước đó, ngày 27-6-2020, bà Lê Thị Thương (SN 1988, cán bộ ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai, trú phường Hoa Lư, TP Pleiku) đến Công an phường Hoa Lư trình báo việc vay của nhiều người với số tiền 173 tỉ đồng nhưng không có khả năng trả và yêu cầu được bảo vệ.

Bà Huyền được dẫn giải từ nhà riêng ra xe biển xanh để đưa về nơi tạm giam

Trong đó, người cho bà Thương vay nhiều tiền nhất theo giấy vay nợ lên tới 133,6 tỉ đồng. Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt thêm Chu Nữ Diệu Huyền.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Ngữ, Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai, cho biết Huyền đã xin nghỉ việc tại đơn vị từ tháng 11-2020.