TP Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng gay gắt. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày này, miền Bắc tiếp tục bước vào 1 đợt nắng nóng gay gắt, độ ẩm không khí thấp kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.



Tại khu bay Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nơi có nền bê tông hấp thụ nhiệt trên diện rộng cùng với hoạt động nhộn nhịp từ máy bay và các phương tiện phục vụ mặt đất trong mùa cao điểm bay mùa hè khiến nhiệt độ trên bề mặt sân đỗ máy bay thường cao hơn các khu vực khác. Tại sân đỗ máy bay vào lúc 13 giờ 30 ngày 26-7 ghi nhận nhiệt độ bề mặt đường băng, sân đỗ lên tới 60 độ C.

Dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều vị trí người lao động của sân bay Nội Bài cũng như các đơn vị phục vụ mặt đất càng phải nỗ lực hơn bình thường để vừa đảm bảo sức khỏe, duy trì kỷ luật, duy trì chất lượng cộng việc, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mọi hoạt động bay qua cảng.

Trong khi đó, sự "bùng nổ" đầy ngoạn mục của các chuyến bay quốc nội tại sân bay Nội Bài đặc biệt vào dịp cao điểm hè 2022 được ghi nhận bắt đầu từ đầu tháng 6, dự kiến kéo dài đến trung tuần tháng 8-2022. Trong tháng 7, sản lượng vận chuyển qua Nội Bài vẫn duy trì ở mức cao với trung bình mỗi ngày lên tới 607 lượt chuyến bay (477 lượt chuyến nội địa, 130 lượt chuyến quốc tế) và hơn 97 ngàn lượt khách (84,4 ngàn lượt khách nội địa, 12,9 ngàn lượt khách quốc tế).

Ngày cao nhất trong tháng 7 sản lượng đạt tới 636 lượt chuyến và hơn 105 ngàn lượt khách. "Với công suất thiết kế của Nhà ga hành khách T1 là 15 triệu khách/năm, nếu chia trung bình cho 365 ngày thì công suất phục vụ tương đương 41 ngàn lượt khách/ngày. Như vậy sản lượng hiện tại đã tăng hơn gấp đôi công suất của nhà ga hành khách quốc nội. Có thể khẳng định rằng mọi mắt xích trong dây chuyền phục vụ đã và đang nỗ lực tối đa, đảm bảo tối ưu trong công tác phục vụ hành khách tại tất cả các khâu"- Ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chia sẻ.

Trong cái nắng cao điểm, nhân viên An ninh kiểm soát sân đỗ ô tô giữa các làn phương tiện vây kín, nhân viên an ninh sân đỗ máy bay đi tuần tra trên đường công vụ bằng xe đạp, nhân viên đội thiết bị thông tin dẫn đường, đội Môi trường khu bay, đôi cơ điện đèn sân bay, đội Bảo trì sân đường cùng với nhiều nhân viên từ các đơn vị phục vụ mặt đất, Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay… nỗ lực và cần mẫn làm việc bất chấp mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết để tạo nên các mắt xích gắn kết chặt chẽ cùng phục vụ bay an toàn tuyệt đối.

Hình ảnh ghi nhận tại sân bay Nội Bài:

Các phương tiện phục vụ mặt đất tại sân bay Nội Bài

Hai nhân viên của Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam

Một nhân viên kiểm tra an toàn bay - Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay

Phục vụ chuyến bay an toàn dưới thời tiết khắc nghiệt

Nắng nóng song tinh thần người nhân viên khu bay Nội Bài vẫn rất hăng hái, vui vẻ.

Người lao động Đội môi trường khu bay chạy đua với thời tiết để cắt cỏ, vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn bay

Đội bảo trì sân đường thực hiện nạo vét hệ thống mương hở đảm bảo thoát nước khu bay trong mùa mưa bão

Đội thiết bị thông tin dẫn đường - Trung tâm Khai thác khu bay Nội Bài kiểm tra hệ thống thiết bị dẫn đường

Nhân viên Đội cơ điện đèn khu bay đang thực hiện bảo trì hệ thống biển báo

Nhân viên đánh tín hiệu dẫn máy bay vào vị trí đỗ