Chiều ngày 17-12, ông Lưu Đình Sinh, Giám đốc Phòng bán hàng VinaPhone Nông Cống (thuộc VinaPhone Thanh Hóa), cho biết cơ quan này vừa tổ chức tuyên dương đối với anh Lê Văn Công, nhân viên kinh doanh của đơn vị, vì có hành động đẹp trả lại của rơi cho người mất.



Chị Phạm Thị Vinh nhận lại số tiền đánh rơi từ tay anh Lê Văn Công có sự chứng kiến của Công an xã Công Liêm, huyện Nông Cống

Theo ông Sinh, vào ngày 13-12, trên đường đi làm về qua địa bàn xã Công Liêm, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), anh Công đã phát hiện chiếc túi xách rơi bên vệ đường, bên trong túi có hơn 20 triệu đồng và một số vật dụng.

Không ham của rơi, anh Công đã mang số tiền trên tới Công an xã Công Liêm để trình báo và tìm cách trả lại người đánh rơi.

Ngay trong tối 13-12, chủ nhân của chiếc túi là chị Phạm Thị Vinh (ngụ thôn Tân Chính, xã Công Chính, huyện Nông Cống) đã tới công an trình báo để xin nhận lại số tiền trên.

Đến sáng ngày 14-12, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, anh Công đã trao trả lại chiếc túi xách bên trong có hơn 20 triệu đồng cho chị Vinh có sự chứng kiến của Công an xã Công Liêm.

Ông Lưu Đình Thực, Giám đốc Phòng bán hàng VinaPhone Nông Cống, tuyên dương và trao thưởng động viên hành động đẹp của nhân viên Lê Văn Công

Nhận lại số tiền trên, chị Vinh rất cảm động và cho biết số tiền trên do vợ chồng chị dành dụm, tích cóp. Hôm 13-12, chị Vinh cầm số tiền lên thị trấn Nông Cống để mua vàng nhưng khi tới tiệm vàng, nữ công nhân này không thấy chiếc túi xách đâu cả. Đang lo lắng trước số tiền bị mất thì chị Vinh nhận được thông tin có người tốt bụng nhặt được chiếc túi của chị đã mang tới công an tìm người mất.

Được biết, chị Vinh là công nhân may tự do cho một tiệm may trên địa bàn, do sức khỏe yếu chị không thể làm công nhân dài hạn cho các nhà máy được nên thu nhập rất bấp bênh.

Lý giải về hành động của mình, anh Công chia sẻ: "Số tiền này có lẽ là tài sản quý giá, là mồ hôi công sức của của người đánh mất nên mình trả lại cho họ thôi".

Cũng trong chiều ngày 17-12, Trung tâm kinh doanh VinaPhone Thanh Hóa đã về Nông Cống tặng giấy khen và số tiền 1 triệu đồng của Giám đốc VinaPhone Thanh Hóa cho anh Lê Văn Công.