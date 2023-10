Lúc 17 giờ 30 ngày 14-10, Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài tiếp nhận thông tin từ hành khách Hoàng Tiến Ph. (42 tuổi, trú tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) đi chuyến bay VN1591 (cất cánh lúc 18 giờ) từ Hà Nội vào Quảng Bình trình báo đã để quên chiếc ví da chứa hơn 4 triệu đồng cùng với 2 thẻ ATM khi đi qua điểm kiểm tra an ninh soi chiếu.



Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có hệ thống camera được trang bị đầy đủ tại các vị trí của nhà ga. Ảnh: NIA

Ngay lập tức, tổ camera an ninh đã rà soát hình ảnh camera và phát hiện một hành khách nam đã nhặt chiếc ví trên và ra cửa số 6 đi chuyến bay VJ149 từ Nội Bài đến Tân Sơn Nhất, cất cánh lúc 18 giờ cùng ngày. Lực lượng An ninh hàng không Nội Bài đã báo ngay cho lực lượng An ninh hàng không Tân Sơn Nhất.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngay sau khi vừa hạ cánh trên chuyến bay VJ149, ông Nhâm Văn Đ. đã bị lực lượng An ninh hàng không Tân Sơn Nhất tạm giữ, bàn giao cho Cảng vụ hàng không miền Nam. Chiếc ví sau đó được bàn giao cho bộ phận Lost & Found của hãng hàng không Vietnam Airlines để gửi ra Quảng Bình cho chủ nhân.

Trước đó, hòm thư góp ý tại nhà ga quốc tế T2 của sân bay Nội Bài nhận được bức thư cảm ơn từ một nữ hành khách dành cho lực lượng An ninh soi chiếu quốc tế - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài.

Chị kể, khi vừa hoàn thành thủ tục soi chiếu an ninh để lên chuyến bay VJ946 HAN-KHH đi KaoHsiung, chị tá hỏa khi không thấy chiếc điện thoại Oppo của mình đâu. Chị nhanh chóng quay lại nhờ sự giúp đỡ của nhân viên An ninh hàng không.

Tại thời điểm đó, anh Lê Hoàng Anh và Hồ Hoàng Nam - Đội An ninh soi chiếu quốc tế - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đang trong ca trực. Hai anh đã ngay lập tức rà soát các khay và báo cho bộ phận trực camera giám sát an ninh để phối hợp.

Các lực lượng an ninh hàng không đã nhanh chóng phát hiện chiếc điện thoại được một vị khách khác cầm nhầm, mang theo vào một nhà hàng ăn uống gần đó. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng An ninh hàng không đã gặp gỡ vị khách cầm nhầm và trao trả điện thoại lại cho chủ nhân.

Anh Hồ Hoàng Nam, Đội An ninh soi chiếu quốc tế, và các đồng nghiệp trong ca trực

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với hệ thống camera được trang bị đầy đủ tại các vị trí của nhà ga nên gần như mọi hành vi "cầm nhầm" tài sản của hành khách đều được phát hiện, truy vết và bàn giao xử lý theo quy định.

Để được hỗ trợ tìm kiếm hành lý thất lạc tại sân bay Nội Bài trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm bỏ quên, hành khách có thể liên hệ hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài tại số điện thoại 02435842627.

Sau 24 giờ kể từ thời điểm bỏ quên, có thể liên hệ Phòng hành lý thất lạc - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài theo số hotline 0983774546, tra cứu tại đường link http://bags.noibaiairport.vn/, gửi Email đến địa chỉ: taisanboquen@gmail.com, hoặc liên hệ quầy Lost and Found của các hãng hàng không để được hỗ trợ.