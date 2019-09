Sáng 13-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Gia Lai đề nghị truy tố bị can Hồ Trọng Đăng (SN 1983, giáo viên trường THCS trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".



Bị can Hồ Trọng Đăng tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp