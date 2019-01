Nhích từng mét đường về miền Tây

31/01/2019 06:01

Hai ngày qua, hàng ngàn ôtô, xe máy phải rồng rắn, ì ạch nối đuôi nhau hàng chục km chờ qua cầu Rạch Miễu.

Xe kẹt, người mệt mỏi

Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu cho biết trạm thu phí này đã xả trạm vào khoảng 19 giờ ngày 29-1 để giải tỏa lượng xe đang ùn ứ nghiêm trọng phía Bến Tre. Theo ghi nhận của PV, đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29-1, lượng xe ùn ùn ứ kéo dài gần 10 km ở 2 đầu cầu Rạch Miễu, chủ yếu là xe tải và xe container chở hoa cảnh và hàng hóa phục vụ Tết.

Khuya cùng ngày, xe hướng từ Tiền Giang lên cầu Rạch Miễu đã giảm dần nhưng phía tỉnh Bến Tre, ôtô vẫn nối đuôi nhiều km chờ qua cầu. Mặc dù trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã xả trạm nhưng ùn ứ vẫn không được cải thiện nhiều do lượng xe quá đông mà phải qua cây cầu hẹp.

Dòng xe ùn ứ tại cầu Rạch Miễu đêm 29-1

Tại vòng xoay đường đường dẫn cao tốc TP HCM- Trung Lương trưa 30-1, hàng trăm xe máy và ôtô cùng nối đuôi nhau, nhích từng mét một để về miền Tây. Một tài xế xe 7 chỗ ngao ngán nói: "Mọi năm cỡ 27 Tết mới có tình trạng này, còn năm nay khách kêu đưa về An Giang sớm nhưng vẫn gặp cảnh người đông, xe nhiều nên mệt mỏi". Anh Trần Văn Thông (Trà Vinh) than: "Hàng năm, vơ chồng tôi chở nhau về quê bằng xe gắn máy giáp Tết thấy xe cộ chen chúc nhau nên năm nay đi sớm. Không ngờ gần 2 giờ rồi mà chen từng mét mới được qua cầu Rạch Miễu".

Huy động gần hết CSGT

Chiều 29-1, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận, nhiều người đi xe gắn máy đã chen nhau đổ về miền Tây. Tại ngã tư Đồng Tâm (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) khoảng gần 20 giờ nhưng dòng xe máy vẫn dày đặc. Tại đây, có đến 2 CSGT liên tục điều tiết giao thông. Cách đó không xa, ngay cầu Rượu, tình trạng kẹt xe cũng liên tục xảy ra. Trong đêm vẫn vang lên tiếng của CSGT từ bộ đàmđể trao đổi về tình hình giao thông.

Clip dòng xe đổ về miền Tây trong đêm

Vượt qua được cầu Rượu chỉ vài km lại tái diễn cảnh ùn ứ. Nhiều xe máy các đôi vợ chồng chở con nhỏ mệt mỏi ngủ gà gật trên tay người mẹ. Cứ như thế xe đi được vài đoạn lại gặp cảnh ùn tắc. Chị Trần Thị Ngân (Đồng Tháp) lắc đầu, ngán ngẫm: "Từ TP HCM về tới đây đã mất hơn 3 giờ. Không biết tại sao đến ngã tư nào cũng ùn ứ xe quá nhiều, làm trẻ con hết sức mệt mỏi". Trưa 30-1, tại cầu Rạch Miễu (bờ Tiền Giang) có rất nhiều CSGT đứng tại các ngã tư có đèn tín hiệu để điều tiết giao thông. Dù 11 giờ trưa nhưng tình trạng ùn ứ xe kéo dài nhiều km. Phía bên đây cầu có 2 CSGT chặn xe giữa đường, cắt dòng lưu thông các phương tiện cho CSGT tỉnh Bến Tre hướng dẫn xe đi 1 chiều, nhằm giải tỏa ách tắc. Sau đó, cắt xe lưu thông phía bờ Bến Tre để giải tỏa bờ Tiền Giang.

Theo một chỉ huy Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, năm nay lượng xe về miền Tây tăng nhanh trước Tết so các năm, nhất là ôtô nên CSGT đã chỉ đạo gần như tất cả CSGT phải trực, điều tiết xe. "Một số cán bộ, chiến sĩ từ trạm CSGT phụ trách đường thủy cũng đã được điều động lên bộ để sẵn sàng làm nhiệm vụ giúp dân vui xuân đón Tết"- anh này nói thêm. Tương tự, Công an tỉnh Bến Tre cũng huy động CSGT sẵn sàng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông bên cầu Rạch Miễu cho người dân nhanh chóng về quê ăn Tết.





Bài và ảnh: MINH SƠN