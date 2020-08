Ngày 14-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã gửi văn bản tới UBND huyện Long Điền yêu cầu phối hợp xử lý tình trạng xây dựng, chuyển nhượng gây mất trật tự an ninh xảy ra tại dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam do Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp làm chủ đầu tư.



Liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Hoàng Huy Hiển (80 tuổi), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, hiện Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiến hành điều tra các vụ án, vụ việc liên quan đến dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam. Tháng 12-2018, Cơ quan CSĐT đã có văn bản các đơn vị liên quan kiểm tra, đình chỉ các hoạt động xây dựng, quản lý việc bao chiếm đất, chuyển nhượng trái phép tại dự án trên đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, nhiều người cũng tự ý xây dựng tại dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam

Tuy nhiên, hiện nay có thông tin phản ánh về việc bà Nguyễn Thị Thu Hà (ngụ TP Bà Rịa) và một số đối tượng liên quan đang tự ý xây dựng trái phép, đập phá tài sản, cọc mốc phân lô tại dự án trên, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Để kịp thời ngăn chặn những trường hợp vi phạm làm phức tạp thêm tình hình, tránh khiếu kiện đông người gây mất trật tự, và để giải quyết dứt điểm vụ vịệc, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị UBND huyện Long Điền chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, không cho các cá nhân, tổ chức xây dựng, chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại dự án trên.

Liên quan đến dự án này, theo điều tra, xác minh ban đầu, từ năm 2003-2014, Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp đã huy động 212 tỉ đồng của 852 khách hàng, qua hình thức góp vốn để nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà.

Sau khi lập thủ tục xin cấp GCNQSDĐ, Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp đã đem thế chấp ngân hàng, mất khả năng thanh toán, bị phát mãi tài sản và tự ý thỏa thuận bán cho bà Nguyễn Thị Thu Hà (Công ty TNHH XD-TM Thu Hà) để thanh toán nợ vay. Tính đến tháng 7-2019, tổng nợ gốc và nợ lãi của công ty là hơn 132 tỉ đồng.

Năm 2016, công ty ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án cho bà Hà, giá trị chuyển nhượng 180 tỉ đồng. Do bà Hà không chuyển tiền thanh toán nên công ty không chuyển giao dự án. Tuy nhiên, Bà Hà đã chuyển cho ông Hiển vay 10 tỉ đồng để thương lượng trả lại tiền cho khoảng 100 khách hàng ký hợp đồng góp vốn trước đây.

Cơ quan điều tra xác định việc bà Nguyễn Thị Thu Hà thỏa thuận thanh toán nợ vay cho Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp để nhận lại một số GCNQSDĐ nông nghiệp như nêu trên không có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước thẩm quyền là vô hiệu, không có giá trị pháp lý.