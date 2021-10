GS-TS NGUYỄN TRỌNG HOÀI, Trường Đại học Kinh tế TP HCM:

Ba việc cần làm ngay

Để khôi phục sản xuất - kinh doanh TP HCM, cũng như quan hệ chuỗi cung ứng hàng hóa giữa TP và các tỉnh, thành trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có 3 đầu việc cần làm ngay:

Một là, tăng cường tiêm vắc-xin mũi 1 và mũi 2 cho người lao động trực tiếp, gián tiếp trong toàn bộ hệ thống sản xuất và chuỗi cung ứng cho toàn bộ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hai là, cần loại bỏ sự "cát cứ" địa phương trong chính sách chống dịch bệnh. Các chính sách, thủ tục hành chính đều phải cân nhắc ở cấp độ toàn vùng với mục tiêu phục hồi kinh tế gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh. Không vì chống dịch mà gây ra cát cứ địa phương và làm ảnh hưởng đến kinh tế toàn vùng.

Ba là, từng bước phục hồi nguồn cung lao động cho các khu công nghiệp, nhà máy. Cùng với đó, cần khẩn cấp khơi thông dòng dịch chuyển nhân lực nội vùng để phục hồi lao động cho sản xuất ở toàn bộ hệ thống chuỗi cung ứng, từ thương nhân, lao động tham gia chuỗi cung ứng, công nhân và người lao động ở các nhà máy, cơ sở chế biến thực phẩm phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

PGS-TS ĐỖ VĂN DŨNG, Trường Đại học Y Dược TP HCM:

Phục hồi kinh tế phải liên tục, không gián đoạn

Cần phải có biện pháp sống chung an toàn và bền vững với Covid-19, bởi hiện nay không thể nói "zero Covid". Sống chung an toàn và bền vững với Covid-19 có nghĩa là không bị tăng nguy cơ tử vong và các bước phục hồi kinh tế phải liên tục, không gián đoạn. Muốn làm được điều này thì phải có được miễn dịch cộng đồng và muốn duy trì miễn dịch cộng đồng thì phải sống chung với Covid-19.

Trên cơ sở đó, TP tiếp tục thực hiện 5K, bớt khắt khe hơn trong các biện pháp chống dịch, cho phép doanh nghiệp tự chủ trong việc triển khai những hoạt động phòng chống dịch và không cần thiết cách ly người F1 nếu họ đã được tiêm 2 mũi vắc-xin Covid-19. TP cần mạnh dạn xây dựng và thực hiện kế hoạch phục hồi kinh tế để tranh thủ thời cơ.