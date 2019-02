Nhiều phóng viên nước ngoài hiện diện bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên

16/02/2019 17:36

Trước thông tin phái đoàn quan chức Triều Tiên sáng nay 16-2 đã đến Hà Nội để tiền trạm cho các hoạt động quan trọng sắp diễn ra, từ trưa đến chiều nay, hàng chục phóng viên, chủ yếu là thuộc các hãng thông tấn nước ngoài, đã hiện diện ở khu vực trước cổng Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam.



Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam

Trước đó, theo Yonhap, phái đoàn 12 người dẫn đầu bởi ông Kim Chang Son, người được coi là chánh văn phòng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế tại Bắc Kinh tối 15-2 trên một máy bay của hãng hàng không Air China để chuẩn bị bay đến Việt Nam sau đó.



Do nguyên tắc an ninh bảo vệ đại sứ quán, các phóng viên túc trực ở phía bên kia đường. Đại sứ quán Triều Tiên tọa lạc trên con phố tại trung tâm của Hà Nội.

Các phóng viên túc trực ở phía bên kia đường Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam

Những ngày qua, Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội trở thành một trong những địa điểm được chú ý trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên lần thứ 2. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo ông sẽ gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội trong hai ngày 27, 28-2. Hai nhà lãnh đạo từng gặp nhau lần đầu tại Singapore hồi thág 6-2018, sự kiện được xem là lịch sử trong quan hệ Mỹ - Triều Tiên.

Còn hơn 10 ngày nữa trước khi cuộc gặp lịch sử dự kiến diễn ra theo thông báo của Tổng thống Mỹ, thông tin về địa điểm diễn ra hội nghị vẫn chưa được công bố.

Các phóng viên, chủ yếu là thuộc các hãng thông tấn nước ngoài,

Công an TP Hà Nội cũng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, với mục đích bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo cao cấp Mỹ và Triều Tiên; các địa điểm tổ chức hội nghị; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Các đơn vị, địa bàn tổ chức tuần tra kiểm soát 24/24 giờ tại các địa bàn quan trọng, đặc biệt là Sân bay quốc tế Nội Bài, nhà ga, bến xe, các công trình văn hóa, tượng đài tại Hà Nội, hệ thống điện, trạm biến áp, các địa điểm công cộng phức tạp, nhất là các tuyến phố nơi diễn ra hội nghị, nơi ăn nghỉ của các đoàn khách quốc tế...

Công an TP Hà Nội sẽ tăng cường 96 tổ công tác tuần tra kiểm soát từ 23 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, đồng thời đề nghị Bộ Công an cử lực lượng nghiệp vụ hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự cho hội nghị thượng đỉnh lần này.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã mở website đăng ký cho phóng viên nước ngoài đưa tin về Thượng đỉnh tại Hà Nội giữa Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên và Mỹ, hạn chót đăng ký vào 17 giờ ngày 21-2. Trung tâm truyền thông quốc tế (IMC) cho Hội nghị thượng đỉnh Hà Nội sẽ được đặt tại Cung văn hóa hữu nghị.



