Đại cảnh Rừng nước lung linh và huyền ảo sẽ được dựng tại khu vực giao lộ Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế. Đây là lần đầu đường hoa xuân có một cánh rừng kết hợp với màn nước tạo nên hệ sinh thái thu nhỏ. Thiết kế hàm ý gợi nhớ các công trình sinh thái nổi tiếng trên thế giới như Cloud Forest trong Gardens by the Bay ở Singapore hay The Green Planet ở Dubai (UAE).