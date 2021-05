Truy tìm 2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM ngày 3-5, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo Công an TP HCM phối hợp các lực lượng chức năng truy tìm 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bỏ trốn khỏi khu cách ly ở huyện Củ Chi.

Cùng ngày 3-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Thị Phương Thảo, Đinh Thị Huệ (cùng trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) và Ou Guo Pei (quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Công an TP Hà Nội cũng đang điều tra một nhóm gồm 51 người quốc tịch Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vừa bị phát hiện trên địa bàn. B.

H.Thanh - A.Thư-Ng.Thạnh