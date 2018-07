Nhiều tướng công an, quân đội bị đề nghị kỷ luật

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Thứ trưởng Bộ Công an

UBKTTƯ đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục IV, vì đã có những vi phạm như nêu trên và Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Trong thời gian giữ cương vị ủy viên Đảng ủy Công an trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Trần Việt Tân đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Trung tướng, Thứ trưởng Bùi Văn Thành sinh năm 1958, quê tại Xóm Bùi, Khánh An, Yên Khánh, Ninh Bình. Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ Thứ trưởng Công an, ông là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật Bộ Công an, hàm đại tá (sau thăng thiếu tướng). Năm 2014, ông được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam bổ nhiệm vào chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an và được Chủ tịch nước thăng quân hàm trung tướng.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 29-2-2016 đã ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-3-2016 đối với ông Trần Việt Tân, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Thượng tướng Trần Việt Tân sinh năm 1955, quê tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, ông nhiều năm công tác trong ngành an ninh thuộc lực lượng công an nhân dân. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an tháng 10-2011, ông từng giữ các chức vụ Phó Tổng cục trưởng rồi Tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an. Tháng 7-2013, ông được thăng hàm thượng tướng.