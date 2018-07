Nhiều vi phạm về đất đai ở TP HCM

16/07/2018 06:01

UBND TP HCM vừa có báo cáo số 3114 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra đất đai tại TP liên quan đến kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2889 năm 2011 của Thanh tra Chính phủ. Động thái trên của UBND TP là để thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Thông báo 161 của Văn phòng Chính phủ hồi đầu tháng 5 vừa qua.



Phê bình, rút kinh nghiệm

Cần nhắc lại, vào ngày 6-12-2016, UBND TP đã có Văn bản số 831 để báo cáo Thủ tướng và Thanh tra Chính phủ về xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm và vi phạm nêu trong Kết luận thanh tra 2889.

Ở thời điểm này, UBND TP nêu: Đối với Ban Quản lý Khu Nam, xác định nguyên nhân vi phạm của 20/22 cá nhân là do nôn nóng đẩy nhanh tiến độ đầu tư, không có biểu hiện tư lợi cá nhân nên nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có sai phạm. Kế đến, các sở - ngành vi phạm khác cũng chỉ nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm, gồm: Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT). Còn Sở Xây dựng, nhận thấy đơn vị này không xem xét cấp phép xây dựng hoặc thẩm định đối với các dự án nêu trong kết luận thanh tra nên không có cán bộ, công chức sai phạm. Tuy nhiên, sở cũng rút kinh nghiệm chung trong công tác quản lý đô thị.

Ảnh: YÊN PHÚ

Về phía các quận - huyện, UBND quận 2 thống nhất phê bình, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành. UBND quận 7 nghiêm túc họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm và phê bình các phòng ban liên quan trong công tác tham mưu lập, thẩm định, duyệt quy hoạch và kiểm tra, giám sát nghĩa vụ của chủ đầu tư việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật các dự án trên địa bàn. UBND quận 9 kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quy hoạch sử dụng đất, quản lý, sử dụng đất đai đối với Phòng TN-MT và công tác quy hoạch xây dựng đối với Phòng Quản lý đô thị. UBND quận Thủ Đức nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo UBND quận, lãnh đạo các phòng ban liên quan. UBND quận Bình Tân nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong khâu chọn đơn vị tư vấn, phối hợp và việc hỗ trợ Công ty CP Địa ốc 10 trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng Khu dân cư Hồ Học Lãm. UBND huyện Bình Chánh kiểm điểm xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân với hình thức phê bình rút kinh nghiệm đối với chủ tịch UBND huyện, nguyên phó chủ tịch UBND huyện, chánh Văn phòng UBND huyện, trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện qua các thời kỳ liên quan đến các sai phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Vẫn giữ nguyên quan điểm

Tuy nhiên, đến đầu tháng 5-2018, Văn phòng Chính phủ có thông báo 161, truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu việc xử lý phải bảo đảm khách quan, nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Nếu chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm chung chung đối với tổ chức, cá nhân vi phạm là chưa nghiêm túc.

Thực hiện chỉ đạo này, UBND TP đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các sở - ngành, UBND các quận - huyện có liên quan tiến hành rà soát lại. Sau khi rà soát, UBND TP đã có Báo cáo số 3114.

Theo đó, về mặt chính quyền, các cơ quan gồm Sở QH-KT; Sở TN-MT; Sở Xây dựng; Ban Quản lý Khu Nam; UBND các quận 2, 7, 9, Thủ Đức, Bình Tân và huyện Bình Chánh không xử lý kỷ luật mà tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm như nội dung báo cáo tại Văn bản số 831. Riêng Cục Thuế TP, hội đồng kỷ luật Cục Thuế thống nhất không xử lý kỷ luật với 8 cá nhân là công chức và công chức giữ chức vụ lãnh đạo, thay vào đó có thông báo phê bình nghiêm khắc đối với các cá nhân này. Về mặt Đảng, tại Cục Thuế TP, các đảng viên vi phạm có thông báo phê bình nghiêm khắc.

Sở TN-MT nhận thấy có thiếu sót, khuyết điểm nhưng chưa biểu hiện tư lợi và đã khắc phục nên đề xuất chưa đến mức phải xử lý kỷ luật về mặt Đảng.

Còn Ban Quản lý Khu Nam nhận thấy các thiếu sót nêu trên chưa đến mức phải xử lý kỷ luật về mặt Đảng nên đã góp ý, phê bình và yêu cầu rút ra bài học chung để khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới. UBND quận 9, xét tính chất, mức độ sai phạm của tập thể, cá nhân chưa đến mức xử lý trách nhiệm về mặt Đảng nên đề xuất không xử lý kỷ luật. UBND quận Thủ Đức, qua rà soát kiểm điểm các cá nhân vi phạm, hạn chế, thiếu sót được chỉ ra theo kết luận của Thanh tra Chính phủ là do nguyên nhân khách quan, chưa gây hậu quả thất thoát về đất đai, ngân sách, tài sản và không gây ảnh hưởng, xáo trộn đến cuộc sống của người dân trên địa bàn, do đó đề xuất không xử lý kỷ luật về mặt Đảng. Song yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc đối với từng cá nhân đảng viên có liên quan, nhất là các đảng viên đương nhiệm. Đối với UBND quận Bình Tân, các cá nhân vi phạm, hạn chế, thiếu sót là do nguyên nhân khách quan nên đề xuất không xử lý kỷ luật về mặt Đảng.

Còn Sở QH-KT, UBND quận 2, quận 7, huyện Bình Chánh, đảng ủy các đơn vị đang rà soát, xem xét, sau khi có kết quả sẽ báo cáo UBND TP.

Tổng rà soát các dự án Về việc kiểm tra, rà soát đối với các dự án đã có quyết định tạm giao đất của UBND TP HCM theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, UBND TP đã chỉ đạo Sở TN-MT chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát. Sau đó, Sở TN-MT có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện phối hợp rà soát, báo cáo tiến độ, tình hình thực hiện dự án, tình hình quản lý sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức kinh tế được UBND TP quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; báo cáo bằng văn bản gửi về Sở TN-MT. Hiện nay, Sở TN-MT đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kịp thời báo cáo UBND TP xử lý theo quy định.

NGUYÊN NGUYÊN