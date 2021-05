Khởi tố 2 vụ án liên quan đến quán bar Sunny

Ngày 11-5, đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết những clip lan truyền trên mạng xã hội đều là giả mạo, không đúng sự thật, không phải xảy ra tại quán bar Sunny. Theo đó, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy". Các clip lan truyền đã ảnh hưởng tới an ninh, trật tự cũng như công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tới đây, đơn vị sẽ cùng Cục An ninh mạng - Bộ Công an phối hợp, điều tra, xử lý các trường hợp liên quan.

Ngoài khởi tố vụ án nêu trên, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc còn khởi tố vụ án "Vi phạm quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại quán bar Sunny.

B.H.Thanh