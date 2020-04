Sáng 1-4, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, xác nhận một số người liên quan trong nhóm người hóa trang diễn trò ăn xin ở phố cổ Hội An đã lên Facebook gửi lời xin lỗi.



Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên Facebook cá nhân mang tên Tran Thi M.T, và Ut Tr. (được giới thiệu sống ở TP Đà Nẵng) viết lời xin lỗi với nội dung gần như giống nhau. Cụ thể, chủ 2 trang Facebook cá nhân trên viết:

"Trước tiên, nhóm bạn chúng tôi thành thật xin lỗi cộng đồng Facebook, các cơ quan chức năng TP Hội An và toàn thể người dân Hội An.

2 tài khoản Facebook viết lời xin lỗi với nội dung gần giống nhau

Tôi lấy làm rất tiếc vì một việc làm nhỏ tưởng chỉ là vui mà đã ảnh hưởng đến sự suy nghĩ của mọi người. Thực tế là hôm nay chúng tôi có việc về Hội An, nhân tiện ghé chợ mua một số đồ cho quán, tôi thấy có nhiều đồ dùng cho trang trí quán nên chúng tôi đã mua. Nhân tiện đó chúng tôi cũng đã chụp hình và quay một đoạn clip với mục đích chỉ để làm kỷ niệm. Nhưng thật không ngờ những hình ảnh và clip đó đã khiến cho nhiều người không hài lòng, nhất là trong mùa dịch COVID-19, khi cả nước đang căng mình chống dịch.

Nhận thấy việc làm của cả nhóm là không đúng, không phù hợp gây sự xáo trộn cho cộng đồng Facebook và xã hội. Nên thông qua Facebook, nhóm bạn chúng tôi thành thật xin lỗi và sẽ tiêu huỷ toàn bộ những hình ảnh, clip đã mà chúng tôi quay lại.

Hình ảnh ăn xin trên Facebook Tran Thi M.T và một số người khác

Qua đây chúng tôi cũng thành thật xin lỗi chính quyền, cơ quan chức năng chỉ vì những hình ảnh không tế nhị, những hành động không đẹp trong mùa dịch mà các anh chị đã vất vả.

Chúng tôi thành thật xin lỗi cộng đồng Facebook, các cơ quan báo chí (đã biết và đã đưa tin), các cơ quan chức năng và toàn thể người dân Hội An qua câu chuyện được cho là Cái bang trên.

Nhóm bạn chúng tôi thành thật xin lỗi và cám ơn sự lượng thứ của mọi người!!!"

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trưa 31-3, một nhóm 4-5 người đội nón lá, ăn mặc rách rưới theo kiểu người hành khất mang theo gậy, bát đi một số tuyến đường trong khu phố cổ Hội An diễn trò ăn xin. Hình ảnh trên Facebook cho thấy nhóm người này không mang khẩu trang.

Clip: Nhóm người diễn trò ăn xin ở phố cổ Hội An (nguồn: Facebook)

Trong một clip được đăng lên Facebook, một nhóm người tập trung ở đường Trần Quý Cáp (TP Hội An). Trong đó, 4 người ăn mặc theo kiểu hành khất, một người đi ngang qua chỗ 4 người đang diễn cảnh lê lết và làm hành động như cho tiền, một người khác trong nhóm cầm điện thoại quay phim.

Nhóm người diễn trò ăn xin phản cảm ở Hội An

Nhiều hình ảnh của nhóm người trên sau đó được đăng tải lên Facebook gây ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng nhóm người này chỉ đơn thuần diễn trò mua vui nhưng nhiều người lại lên tiếng phản đối vì cho rằng những hình ảnh này rất phản cảm, "bêu xấu" hình ảnh Hội An. Hơn nữa, các hình ảnh này lại được thực hiện trong thời điểm cả nước chung tay chống dịch Covid-19 càng phản cảm hơn.

Lãnh đạo Công an phường Minh An cho biết ban đầu cơ quan chức năng xác định nhóm người diễn trò trên đến từ TP Đà Nẵng. Một nguồn tin cho biết chiếc xe chở nhóm người có hành vi giả làm ăn xin, quay phim chụp ảnh ở Hội An đứng tên của ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm"). Hiện Công an phường Minh An đang điều tra sự việc.