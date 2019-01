Nhộn nhịp chợ chuối vùng biên lớn nhất Quảng Trị

01/02/2019 07:00

Những ngày cận tết, hàng ngàn người dân trên địa bàn huyện miền núi huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vận chuyển chuối mật mốc đến khu vực ngã ba xã Tân Long để bày bán. Cận Tết nên việc bán, mua diễn ra nhộn nhịp từ rạng sáng đến chiều tối mỗi ngày.



Khu vực bày bán chuối mật mốc kéo dài khoảng 1 km theo tuyến đường vùng Lìa





Ông Hồ Văn Xã (trú tại xã Thuận) cho biết cứ mỗi dịp cận Tết gia đình ông lại dùng xe máy chở chuối mật mốc ra xã Tân Long để bán. Trong dịp Tết này, gia đình ông thu hoạch, bán ra thị trường khoảng 50 buồng chuối mật mốc loại đẹp.

Người dân chỉ cần dừng xe chở chuối ở dọc đường sẽ có thương lái đến hỏi mua

Tuy nhiên, theo ông Xã năm nay giá chuối mật mốc dịp Tết giảm nhiều so với những năm trước, lượng khách đến mua cũng ít hơn. "Thời điểm này, mỗi xe chuối mật mốc chỉ bán được vài trăm nghìn đồng, so với năm ngoái thì giá mới chỉ bằng một nửa. Vì thế, bản thân tôi và nhiều người dân khác chưa vội bán để chờ giá lên cao hơn"- ông Xã nói.

Tương tự như ông Xã, ông Đào (trú tại xã Tân Long) vẫn chưa đồng ý bán xe chuối mật mốc của mình vì thương lái trả giá quá thấp. Theo ông, xe chuối gồm 12 buồng nhưng thương lái chỉ trả 900.000 đồng, trong khi cũng xe chuối như vậy năm ngoái ông bán được 1,5 triệu đồng. Ông Đào cho biết gia đình trồng khoảng 5.000 gốc chuối mật mốc, trong dịp Tết này gia đình bán ra thị trường hàng trăm buồng chuối.

Từ ngày 23 tháng Chạp trở lên, chợ chuối mật mốc ở khu vực xã Tân Long bắt đầu nhộn nhịp

"Những ngày cuối năm tôi vận chuyển gần 100 buồng chuối mật mốc đến khu vực ngã ba Tân Long để bày bán. Năm ngoái trong dịp cận Tết, gia đình tôi thu nhập từ 100-120 triệu từ việc bán chuối mật mốc. Nhưng Tết này vì giá giảm nên thu nhập khoảng vài chục triệu là cùng"- ông Đào chia sẽ.

Theo nhiều thương lái, do năm nay lượng chuối nhiều trong khi người mua ít nên giá thành giảm so với năm trước.

Theo một thương lái thu mua chuối ở xã Tân Long, cận Tết do lượng chuối bán ra thị trường nhiều trong khi đó số người mua khá ít nên giá thành giảm so với năm trước. Trung bình mỗi xe chuối (gồm 5-10 buồng) tại đây được thu mua với giá từ 300-1.000.000 đồng. Số chuối sau khi thu mua, sẽ được thương lái vận chuyển đi các địa phương khác tiêu thụ.

Người bán, người mua vui cười cận Tết

Ông Hồ Quốc Trung, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hướng Hóa, cho biết trên địa bàn hiện có khoảng 4.000 ha chuối mật mốc, được trồng chủ yếu ở xã Tân Long, Thuận, Hướng Lộc, Tân Thành và một số diện tích được trồng trên nước Lào. Hằng năm, chỉ tính riêng vụ chuối Tết, nhiều gia đình có trong tay từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Trong những ngày này, để đảm bảo an toàn giao thông qua địa bàn, lực lượng công an xã Tân Long và CSGT, Công an huyện Hướng Hóa túc trực tại các khu vực người dân bày bán chuối mật mốc để điều tiết, phân luồng giao thông.









Đức Nghĩa